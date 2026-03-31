Hazine, 3 ayda 1,37 trilyon liralık iç borçlanmaya gidecek

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 395,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 369,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, nisanda 505,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 480,1 milyar liralık, mayısta 335,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 362,1 milyar liralık, haziranda 554,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 527,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 214,1 milyar lirasının piyasadan, 230 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 36 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 114,1 milyar lirasının piyasadan, 230 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın da 326,7 milyar lirasının piyasadan, 115 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 85,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ihraç edilecek, 7 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Nisanda 602,1 milyar lira, mayısta 371,5 milyar lira ve haziranda 687,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 265,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.