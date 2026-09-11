Hazine haftaya 1 doğrudan satış ve 4 ihale gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek haftaki iç borçlanma programı kapsamında iki ilk ihraç, iki yeniden ihraç ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre işlemler, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Pazartesi günü iki tahvilin ilk ihracı yapılacak

Program, 14 Eylül Pazartesi günü iki devlet tahvilinin ilk ihracıyla başlayacak. Bu kapsamda, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 4 yıl (1456 gün) vadeli TLREF’e endeksli devlet tahvili ihraç edilecek. Her iki tahvilde de kupon ödemeleri 6 ayda bir gerçekleştirilecek.

Salı günü doğrudan satış ve yeniden ihraçlar yapılacak

Hazine, 15 Eylül Salı günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını doğrudan satış yöntemiyle sunacak.

Aynı gün, 5 yıl (1673 gün) ve 8 yıl (2933 gün) vadeli iki sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Bu tahvillerin kupon ödemeleri de 6 ayda bir yapılacak.