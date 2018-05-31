Hazine, haziranda 6 ihale düzenleyecek
Haziranda toplam 14.3 milyar TL iç borç servisine karşılık 15.7 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.
Hazine Müsteşarlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 41,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 45,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Haziranda toplam 14.3 milyar TL iç borç servisine karşılık 15.7 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.
Temmuzda toplam 17.4 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.1 milyar TL iç borçlanma planlandı.
Ağustos ayında ise toplam 9.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 10.7 milyar TL iç borçlanma öngörüldü.
Hazine, haziranda 6 ihale, 1 TÜFE'ye endeksli kira sertifikası, temmuzda 6, ağustosta 6 ihale ile borçlanacak.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
Kaynak: AA