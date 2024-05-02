Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kritik toplantı için Fransa'ya gitti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Şimşek'in OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıp iki ayrı oturumda konuşma yapacağı öğrenildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.