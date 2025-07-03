Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu değerlendirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, Jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen aylık enflasyonun yüzde 1,37 olduğunu belirtti.

Hizmet grubunda üç yıl sonra ilk

Haziran ayında dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 35’e gerilediğini, hizmet grubunda ise üç yıl sonra ilk kez yıllık artışın yüzde 50’ye indiğini söyledi.

"Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti" diyen Bakan Şimşek, emtia fiyatlarındaki düşüş, azalan finansal oynaklık ve iyileşen beklentilerin yılın ikinci yarısında enflasyonun düşüşünü destekleyeceğini kaydetti.

"Enflasyonda yavaşlama devam edecek"

Şimşek açıklamasında, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadelerine yer verdi.