Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu değerlendirdi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, aylık enflasyonun jeopolitik risklere rağmen yüzde 1,37'de kaldığını belirtti. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 35'e gerilediğini vurgulayan Şimşek, hizmet grubundaki yıllık artışın da üç yıl sonra ilk kez yüzde 50’nin altına indiğini söyledi. Şimşek, birçok sektörde fiyat artış hızının yavaşladığını belirterek "Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı, bu eğilim devam edecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Şimşek, Jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen aylık enflasyonun yüzde 1,37 olduğunu belirtti.
Hizmet grubunda üç yıl sonra ilk
Haziran ayında dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 35’e gerilediğini, hizmet grubunda ise üç yıl sonra ilk kez yıllık artışın yüzde 50’ye indiğini söyledi.
"Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti" diyen Bakan Şimşek, emtia fiyatlarındaki düşüş, azalan finansal oynaklık ve iyileşen beklentilerin yılın ikinci yarısında enflasyonun düşüşünü destekleyeceğini kaydetti.
"Enflasyonda yavaşlama devam edecek"
Şimşek açıklamasında, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 3, 2025
Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye… pic.twitter.com/5q3R80FmAZ