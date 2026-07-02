Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 3 Temmuz 2026 valörlü, 30 Haziran 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA