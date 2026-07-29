Hazine'den dijital kıymetli maden düzenlemesi: Borsa İstanbul'da işlem görebilecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, fiziki karşılığı Darphane veya Borsa İstanbul nezdinde muhafaza edilen belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılmasına ve Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Kripto varlık kapsamında değerlendirilmeyecek

Tebliğe göre, kıymetli madenler dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip sistemler üzerinden "dijital kıymetli maden"e dönüştürülebilecek. Bu dijital varlıklar, sermaye piyasası aracı veya sermaye piyasası araçlarına özgü hak sağlayan kripto varlık ya da platformlarda işlem gören kripto varlık niteliğinde olmayacak.

Dönüştürme işlemleri merkezi takas kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek. Ancak bu varlıkların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınması gerekecek.

Uygulama esaslarını Borsa belirleyecek

Düzenlemenin uygulanmasına ve kayıt sistemine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Borsa İstanbul tarafından hazırlanacak düzenlemelerle belirlenecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dijital kıymetli madene dönüştürülmüş varlıkların da borsada işlem görebilmesi için yine Bakanlığın onayı aranacak.

Rafinerelere yeni yükümlülükler getirildi

Tebliğle birlikte Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamındaki rafinerelere yönelik yeni yükümlülükler de yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığa başvuruda bulunmuş ve değerlendirme süreci devam eden Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin KMTS kapsamında üretim yapması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda üretim yapmakla yükümlü rafinerilerin, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde KMTS kayıt işlemleri için Darphaneye başvurması gerekecek.

Satılmamış kıymetli madenler sisteme kaydedilecek

Darphane tarafından kayıt işlemlerinin onaylanmasının ardından rafineriler, bir ay içinde kayıt tarihinden önce üretilmiş ancak henüz satışı yapılmamış standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenleri Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne kaydetmekle yükümlü olacak.