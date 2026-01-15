Hazine’den TOBB toplantısı açıklaması: Problemli bir ortam yoktu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) katıldığı toplantıya ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Bakan Şimşek’in 6 Ocak’ta TOBB Müşterek Kurul Toplantısı’na onur konuğu olarak katıldığı hatırlatılarak, toplantının basına kapalı şekilde yaklaşık 5 saat sürdüğü ve iş dünyası temsilcileriyle samimi bir ortamda, soru-cevap formatında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Toplantının süresinden de anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı” ifadelerine yer verildi.

Basına kapalı bir toplantının günler sonra, taraflarla iletişime geçilmeden ve 5N1K kurallarının hiçe sayılarak kamuoyuna yansıtılmasının eleştirildiği açıklamada, bu tür haberlerin bilinçli algı oluşturma gayreti taşıdığı vurgulandı.

Bakanlık, kaynağı belirtilmeden “kulis” adı altında dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yalan ve dedikodu niteliğindeki haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu ve kamuoyunun bu tür yönlendirmelere karşı dikkatli olmasının önemine dikkat çekti.