Hedef ilk 10! TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatta çift haneli büyüme şart!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları Mersin Toplantısı"nda ihracat hedeflerini ve sektörel gelişmeleri değerlendirdi.

Gültepe, Türkiye’nin 2028 yılı için büyük hedefler koyduğunu belirterek, "375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplamda 575 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu yıl için ise hedefimiz 280 milyar dolar. Ancak ihracat artışlarının bundan sonra çift haneli oranlarda devam etmesi gerekiyor. En az yüzde 10 ve üzeri bir büyüme yakalamalıyız ki, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilelim" dedi.

"Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmalıyız"

Gültepe, Türkiye'nin ihracatta dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına girmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için üretimin artırılması ve yatırımların hızlandırılması gerektiğini söyledi. "Türkiye ve ihracat dediğimizde, bu rakamları sen, ben, bizler yapıyoruz. 262 milyar dolarlık ihracata imza atan firmalar, üretimlerini artırmalı, yeni yatırımlar yapmalı ki, 375 milyar dolar hedefine ulaşabilelim" diye konuştu.

Suriye pazarı bölge için önemli

Toplantıda konuşan AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan ise Suriye ile ticari ilişkilerin gelişmesinin bölge ihracatına olumlu katkı sağlayacağını belirtti. "Türkiye’nin gümrük bölgesinde Suriye’ye ihracat ve transit işlemlerinde kısıtlama listelerinin kaldırılması, Suriye’nin ithalat yasaklarını gevşetmesi ve 259 üründe gümrük vergilerini Türkiye için düşürmesi önemli adımlar. 2011’de askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden devreye alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.