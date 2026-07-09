Hedge fonlar ilk yarıda 2013’ten beri en güçlü dönemi yaşadı

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Küresel hedge fonlar yılın ilk yarısında 2013’ten bu yana en güçlü performansını gösterdi. PivotalPath verileri, sağlık, teknoloji ve enerji işlemlerinin volatil piyasalarda getirileri desteklediğini ortaya koydu. Hedge fonlar özellikle nisan ayında yüzde 3,7 getiri sağladı. Bu oran, kayıtlardaki en güçlü nisan performansı oldu.

Hisse senedi işlemi yapan hedge fonlar, haziranı yıl başından bu yana çift haneli getirilerle tamamladı. Goldman Sachs’ın müşterilerine gönderdiği not, fonların kalabalık işlemleri yönetme becerisinin performansı desteklediğini gösterdi. Hisse seçimine odaklanan fonlar geçen ay yüzde 4 getiri elde etti.

Temel analiz fonları çeyrekte yüzde 18,4 kazandı

Goldman Sachs verilerine göre şirketlerin finansal sağlığını temel analizle değerlendiren hedge fonlar ikinci çeyrekte yüzde 18,4 getiri sağladı. Bu performans, Goldman kayıtlarındaki en güçlü çeyrek oldu. Aynı grubun yıl başından bu yana getirisi yüzde 17,4 seviyesinde oluştu.

Büyük pozisyonlar, sağlık hisselerine dönük işlemler ve momentumu güçlü kalabalık pozisyonlara katılım getirileri destekledi. Fonlar, piyasanın en çok takip ettiği alanlarda risk almayı sürdürdü. Ancak haziran ayındaki yüksek oynaklık bazı stratejilerde kayıpları artırdı.

Goldman, zararların haziranda piyasa hareketlerinin sertleşmesinden, Güney Kore piyasasındaki hızlı yükselişten ve kısa pozisyonlarda sıkışmadan kaynaklandığını belirtti. Kısa pozisyonlar, varlık fiyatlarının düşeceği beklentisiyle açılan işlemleri ifade ediyor. Fiyatların ters yönde yükselmesi, bu pozisyonlarda kaybı büyüttü.

Çip hisseleri yükseldi, muhteşem yedili geriledi

ABD SOX çip endeksi ikinci çeyrekte kayıtlardaki en güçlü dönemini yaşadı. Buna karşılık haziran ayı, Magnificent Seven olarak bilinen büyük teknoloji hisseleri için en zayıf ay oldu. Roundhill Magnificent Seven ETF haziranda yüzde 9 geriledi. Fon, bir yıldan uzun sürenin en sert aylık düşüşünü kaydetti.

Teknoloji tarafındaki ayrışma, hedge fon performansında hisse seçiminin önemini artırdı. Çip hisselerindeki güçlü yükseliş bazı fonlara katkı sağladı. Büyük teknoloji hisselerindeki geri çekilme ise kalabalık pozisyonlarda riskleri yeniden görünür hale getirdi.

Petrol fiyatları İran savaşı öncesindeki seviyelere döndü. Piyasalar, son ABD istihdam verisinin faiz artışı beklentilerini sınırlamasına rağmen yıl sonuna kadar en az bir Fed faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor. Faiz görünümü, hedge fonların hisse, tahvil, emtia ve döviz işlemlerinde yön belirleyici kaldı.

Sistematik fonlar yıl başından bu yana yüzde 11,3 kazandı

Piyasa dinamiklerini modelleyen sistematik hedge fonlar haziranda yüzde 1,1 getiri sağladı. Ay sonundaki kayıplar, aylık performansı sınırladı. Goldman verilerine göre bu grubun yıl başından bu yana getirisi yüzde 11,3 oldu.

18 milyar dolarlık sistematik hedge fon Winton, ayrı notunda kayıpların ABD’nin en büyük şirketleri ve Çinli şirketlerdeki dalgalı işlemlerden kaynaklandığını belirtti. Sabit getirili varlıklarda kısa pozisyonlar da performansı aşağı çekti. Özellikle uzun vadeli ABD tahvillerindeki kısa pozisyonlar olumsuz katkı verdi.

Küresel piyasalarda farklı varlık sınıflarında işlem yapan trend takipçileri ve emtia işlem danışmanları, Kanada doları ve Japon yeninde kazanç elde etti. Ancak Avustralya doları, sterlin ve Norveç kronundaki daha büyük kayıplar bu kazançları aştı.

Winton’a göre birçok sistematik strateji, pozisyonlarda kalma süresine ilişkin sınırlamalar taşıyor. Daha hızlı işlem yapan stratejiler, dalgalı piyasalara daha kolay uyum sağladı. Daha yavaş stratejiler ise yön değişimlerinin hızlandığı dönemlerde kayıplara daha açık kaldı.

Volatilite fonlar arasında ayrışmayı artırdı

Hedge fonlar yılın ilk yarısında güçlü bir tablo ortaya koydu. Ancak getiri dağılımı stratejiler arasında belirgin biçimde ayrıştı. Temel analiz kullanan hisse fonları, sağlık, teknoloji ve enerji işlemlerinden yüksek katkı aldı. Sistematik fonlar ise yıl başından bu yana çift haneye yakın güçlü performans sağlasa da haziran sonunda baskı gördü.

Piyasa koşulları kısa vadede hedge fonlar için daha seçici bir zemin oluşturuyor. Yoğun işlemler, hızlı yön değişimlerinde kayıp riskini artırıyor. Buna karşılık doğru sektör seçimi, bilanço analizi ve hızlı pozisyon yönetimi performans farkını büyütüyor.