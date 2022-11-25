Hediye kartları yoğun ilgi görüyor

Son dönemde öne çıkan insan kaynakları uygulamaları arasında hediye kartları dikkat çekiyor. Çalışanlara bayram ve yılbaşlarında hediye göndermek klasik insan kaynakları yönetim anlayışının bir uygulaması olmaya devam ederken, genel uygulama artık hediye kartı seçeneğine doğru evrilmeyi sürdürüyor.

Rakamlar da bu eğilimi kanıtlıyor. Tepe Servis Kart Hizmetleri AŞ tarafından açıklanan verilere göre; yeni üretilen hediye kartı ve toplam yükleme yapılan kart sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20’yi geçen bir artış gözlemleniyor.

7 bin üye işyeri

Hizmet ağlarının tüm şehirleri kapsadığını belirten Tepe Servis Kart Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Recep Güray Kutlu, “Bilkent Holding kurumsal hizmet şirketlerinden biri olarak faaliyetlerine devam eden ve yüzde 100 yerli sermayeyle kurulmuş olan Tepe Servis Kart Hizmetleri AŞ, Yemek kartı, hediye kartı ve akaryakıt kartından oluşan akıllı kart çözümleri sunan ürünlerimizle başta alışveriş merkezi, elektronik, giyim-ayakkabı-çanta, hediyelik eşya, market, sağlık, mobilya ve ev tekstili sektörlerinden olmak üzere toplamda 7.000’e üye işyeri ile çözüm sağlamaktadır. Üye iş yeri sayısında ise ilk sırada yer alan İstanbul’u, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya takip ediyor” dedi.

Öğrencilere burs desteği

Kutlu, “Kart kullanıcılarımızın markamızla olan etkileşimini en üst seviyeye taşımak için fayda sağlayacak farklı sektörlerde çeşitli indirim ve avantaj anlaşmaları yapmayı sürdürüyoruz. Hediye kartı ile işletmelerin çalışanlarına yapacağı ayni yardım; prim ve ödüllendirmelerde iş veren için vergi muafiyeti sağlarken, çalışanlar için de cazip fırsatlar sunuyor. Bilgi güvenliği en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu konuda yetkin ve donanımlı Tepe Kurumsal Çözümler’den destek alıyoruz. Kurum olarak eğitime büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, sunmuş olduğumuz hizmetlerden elde edilen gelirin bir bölümünü bilim ve eğitime aktarıyoruz, aktardığımız kaynaklar ile Bilkent Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerimize burs desteği sağlanıyor” şeklinde konuştu.