Hediyelik eşya devi 13 mağazasını kapatıyor

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İngiltere'de perakende sektöründe art arda gelen mağaza kapatma kararlarına bir yenisi eklendi. Yaklaşık 10 yıldır ülkede faaliyet gösteren Typo, Canterbury, Londra ve Newcastle gibi şehirlerdeki mağazalarını kapatarak İngiltere pazarından tamamen çekileceğini duyurdu. Şirketin kararı, ülkede yükselen işletme giderlerinin perakende zincirleri üzerindeki baskısını bir kez daha gündeme taşıdı.

Typo, İngiltere'deki 13 mağazasını kapatacak

Avustralyalı moda perakendecisi Cotton On'a ait kırtasiye, kart ve hediyelik eşya markası Typo, İngiltere'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Ülke genelinde yaklaşık 13 satış noktası bulunan şirket, bütün mağazalarını 2027 yılının başına kadar kapatmayı planlıyor.

Chronicle Live ile paylaşılan şirket açıklamasında, kararın kapsamlı bir değerlendirmenin ardından alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaptığımız dikkatli değerlendirmelerin ardından Typo'nun Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık. Tüm mağazalarımız ve çevrim içi satış faaliyetlerimiz 2027 yılının başına kadar kapanacak."

Şirket, mağazaların hangi tarihlerde kapanacağına ilişkin ayrıntılı takvimi henüz açıklamadı.

Kapanma kararının nedeni yüksek kira ve işletme maliyetleri

Typo yönetimi, İngiltere pazarından çekilme kararının arkasında artan maliyetler ve zayıflayan satışların bulunduğunu açıkladı.

Şirketin açıklamasında, çalışanların çabalarına rağmen mevcut ekonomik koşullarda faaliyetlerin sürdürülebilir olmadığı vurgulandı.

"Çalışanlarımızın tüm çabalarına rağmen devam eden yüksek kira ve işletme maliyetleri ile satışlardaki zayıflama, Typo'nun İngiltere'deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için bugün uygulanabilir bir yol bırakmıyor."

Şirket, kapanma kararının İngiltere'deki çalışanlar üzerindeki etkisinin farkında olduğunu da belirtti.

Açıklamada, çalışanların karardan haberdar edildiği ve önceliğin geçiş sürecinde personele destek sağlamak olduğu ifade edildi.

Newcastle mağazası şimdiden kapandı

Typo'nun İngiltere'deki bütün mağazalarını kapatma süreci başlamış durumda.

Şirketin Newcastle kentindeki Eldon mağazası, stokların eritilmesi amacıyla düzenlenen indirimli satışların ardından faaliyetlerini sonlandırdı.

Diğer mağazaların da 2027 yılının başına kadar kapanması bekleniyor.

İngiltere'deki tüketicilere hizmet veren Typo internet mağazası da aynı süreçte faaliyetlerini durduracak.

Bununla birlikte şirketin İngiltere dışındaki ülkelerde bulunan mağazaları faaliyetlerine normal şekilde devam edecek.

İngiltere'de mağaza kapanmaları artıyor

Typo'nun kararı, İngiltere perakende sektöründe çok sayıda markanın mağaza ağını küçülttüğü bir dönemde geldi.

Ülkede faaliyet gösteren ayakkabı perakendecisi Wynsors World of Shoes, yılın başlarında kira giderleri ve istihdam kesintilerine ilişkin uyarılarda bulunmasının ardından toplam 17 mağazasını kapatmayı planladığını açıklamıştı.

Perakende zinciri TG Jones ise yeniden yapılanma programı kapsamında ekim ayında 22 şubesini kapatma kararı aldı.

Her iki şirketin kararları da İngiltere'de fiziksel mağazacılık sektöründe yaşanan dönüşümün örnekleri arasında yer alıyor.

Claire's 154 mağazasını kapattı, Harvey Nichols da küçülüyor

İngiltere'de mağaza kapatma kararları yalnızca kırtasiye ve ayakkabı perakendecileriyle sınırlı kalmadı.

Aksesuar perakendecisi Claire's Accessories, 2026 yılının başlarında mali sıkıntılar nedeniyle kayyum yönetimine girdi. Şirket, nisan ayında bağımsız olarak faaliyet gösteren 154 mağazasının tamamını kapattı.

Lüks mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren Harvey Nichols da küçülme kararı alan markalar arasında bulunuyor.

Şirketin yeni sahibi Frasers tarafından hazırlanan kurtarma planları kapsamında üç Harvey Nichols mağazasının kapatılması öngörülüyor.

İngiltere'de artan kira ve işletme giderleri ile satışlardaki zayıflama, perakende zincirlerinin mağaza ağlarını yeniden değerlendirmesine neden olurken, Typo'nun kararı da ülkeden tamamen çekilmeyi tercih eden markalara yeni bir örnek oluşturdu.