Hedonik fiyat endeksinde sınırlı artış

28 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25 oranında artarak 207,84 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,93 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,13 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,17, 0,05 ve 0,16 oranlarında azalış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,24, 8,49 ve 15,90 oranlarında artış kaydetti.

Yeni konutlar fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,62, yıllık yüzde 10,54 artarak 229,61 olurken, yeni olmayan konutlar fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde 0,39, yıllık yüzde 11,72 artarak 239,91 oldu.

Konut Fiyat Endeksi ise temmuz ayında aylık yüzde 0,66, yıllık yüzde 11,60 artışla 242,64 olarak gerçekleşti.