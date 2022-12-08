Hem çevre hem de tüketici korundu

PAGEV 2019 yılında ücretli plastik poşet uygulamasının başladığı tarihten bu yana fiyatın 25 kuruş olarak sabit kalmasını, alınan bedel içinden marketlere herhangi bir pay verilmemesini ve toplanan bedelinin tamamen çevrenin korunması, geri dönüşümün arttırılması ile ilgili faaliyetlerde kullanılmasını talep etmişti. Nitekim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz 4 yıldır PAGEV’in de önerdiği şekilde perakendecilerin gerek kamu gerekse de basın yoluyla yaptığı zam taleplerini reddetti.

2023 yılında da poşet fiyatının 25 kuruş olarak belirlenerek fiyatta artışı yapılmamasını dile getirdiklerini hatırlatan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı acıkama şöyle konuştu: “Bakanlıkta gerçekleştirilen komisyon toplantılarında PAGEV olarak, kamuoyuna görüşümüz sunmuş ve bu yıl da poşetin 25 kuruştan satılmaya devam edilmesini deklare etmiştik. Amacımız hem tüketicilerin hem üreticilerin hem de çevrenin bütün olarak korunmasıydı. Nitekim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, plastik alışveriş poşet fiyatının, 2023 yılı için de 25 kuruş olarak belirlendiğini ve herhangi bir artışa gidilmeyeceğini açıkladı. Buna göre 2023 yılında tüketiciler, ücretli poşet uygulamasının 5. yılında da herhangi bir artış olmadan 25 kuruş ödemeye devam edecek. Böylece vatandaşa ek yük getirilmemiş olacak.”

"Poşet fiyatı sabit tutuldu"

Ücretli poşet uygulamasının başladığı 2019 yılında beri hedefin; marketlerin poşet satıp gelir elde etmesi olmadığını, asıl amacın poşet israfının engellenmesi ve çevrenin korunması olduğunu savunduklarını anımsatan Eroğlu, “Geldiğimiz noktada sevindirici olan şu ki; 5. yılına girecek ücretli poşet uygulamasında Bakanlığımız da, konuyu amacından saptırmak isteyenlere fırsat vermeyerek, poşet fiyatını bizim de talep ettiğimiz gibi sabit tutmuştur. 2023 yılında tüketiciler, her poşet için 25 kuruş öderken, perakendeci de yaklaşık 55 kuruşu devletin başta geri dönüşüm olmak üzere, çevresel faaliyetleri finanse etmek üzere aldığı GEKAP payı ödeyecek. Perakendeciler, tüketiciye sundukları poşet fiyatını kendileri karşılıyor olacak” ifadelerine yer verdi.

Fedakarlık sırası marketlerde

Çevresel kirliliği azaltmak amacı taşıyan ücretli poşet uygulamasında tüketicilerin, çevre için poşete 25 kuruş verip fedakârlık yaptığını yineleyen PAGEV Başkanı Eroğlu, “öte yandan poşet üreticileri de azalan tüketimle işlerinin büyük oranda düşmesine rağmen uygulamaya destek verdiler. Şimdi elini taşın altına koyma sırası marketlere geldi. Marketler de 55 kuruş katkı yaparak çevresel kamu yararı kapsamında adaletli bir uygulamaya imza atıyor olacak. Ücretli poşet uygulamasıyla tüketici, 25 kuruşu vermemek için zaten gereksiz poşet alımını azalttı. Ancak marketler, kasada “bir poşet daha alır mısınız?” diyerek poşet satma gayretindeydi. 2023’te poşet 25 kuruştan satılmaya devam edileceğinden ve artık satılan her poşet üzerinden marketçinin de kasasından ekstra para çıkacağından kasada poşet verilirken daha dikkatli olunacak. Poşet, satılacak mal olarak görülmekten çıkacak. Böylece çevresel anlamda daha olumlu sonuç elde edilecek. Bakanlığımızdan beklentimiz, ücretli poşet üzerinden toplanan bedellerin geri dönüşüm, depozito gibi çevresel faaliyetlerde etkin şekilde kullanılmasıdır. Başta depozito iade sistemi olmak üzere devam eden çevresel projelerin de ivedilikle tamamlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.