Hindistan, MSCI All-Country World endeksinde Çin'i geride bıraktı!

Hindistan, MSCI All-Country World endeksinde yüzde 2,33'lük paya ulaşarak Çin’i geride bıraktı ve altıncı sıraya yerleşti. Bu sıralama, Hindistan borsasındaki likidite artışı ve güçlü performansın yanı sıra Çin ekonomisindeki durgunluğun etkisiyle gerçekleşti. Çin’in endeksteki payı ise yüzde 2,06’ya geriledi.

Hint borsası, artan yerel talep ve ekonomik büyümenin etkisiyle bu yıl rekor seviyelere ulaşırken, MSCI Gelişen Piyasalar Yatırım Yapılabilir Endeksi’nde de Hindistan, yüzde 22'lik payıyla Çin'i geride bıraktı.

2024 yılı itibarıyla Hindistan’a yaklaşık 38 milyar dolarlık sermaye girişi sağlandı. Ola Electric ve Bajaj Housing Finance gibi büyük halka arzlar, bu yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Ancak uzmanlar, Hindistan’ın hızla artan hisse senedi değerlemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. MSCI Hindistan Endeksi’nin fiyat/kazanç oranı rekor seviyelere ulaşırken, bu durum ülkeyi en pahalı piyasalardan biri haline getirdi. Analistler, Çin'deki toparlanmanın Hindistan’ın pozisyonunu yeniden değiştirebileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs’a göre, Nifty 50 endeksinin 2025’e kadar yüzde 8 artması beklenirken, Société Générale'den Rajat Agarwal, Hindistan’a yönelik yatırımcı akışlarının devam edeceğini ve ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesiyle bu trendin hızlanacağını ifade etti.