Hindistan platin takı ithalatına sınırlama getirdi

Hindistan'da yeni düzenlemeyle taşsız platin takılar “kısıtlı” kategoriye alındı. 2025 Nisan’a kadar tüm ithalat için devlet izni gerekecek. Amaç, değerli maden ticaretindeki usulsüzlükleri önlemek ve gelir kayıplarını engellemek.

Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı bildiriye göre daha önce serbestçe ithal edilebilen bu ürünler artık yalnızca devlet izniyle ülkeye sokulabilecek. Benzer şekilde, hükümet geçen ay da düz gümüş takı ithalatını Mart 2025’e kadar sınırlandırmıştı.

Fiyat artışları ihracatı baskılıyor

Hindistan’ın değerli taş ve mücevher sektöründe küresel talebin zayıf olması ve platin, altın gibi metallerdeki fiyat artışları ihracatı baskılıyor. Ekim ayında sektörün toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 30’dan fazla düşerek 2,17 milyar dolara geriledi.

Usulsüz ithalat şikâyetleri etkili oldu

Yeni kararın, sektörden gelen “ithalat mekanizmasındaki boşlukların kötüye kullanıldığı” yönündeki şikâyetlerin ardından alındığı belirtildi.

Özellikle bazı tüccarların Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) kapsamında sıfır gümrükle platin takı adı altında yüzde 90’a kadar altın içeren ürünler getirdiği tespit edildi. Bu yöntem hem devletin vergi kaybına yol açıyor hem de yerli mücevher üreticilerini zor durumda bırakıyordu.

Hindistan, net bir altın ithalatçısı olduğu için değerli maden akışındaki her değişim ülkenin dış ticaret dengesini ciddi biçimde etkiliyor. Yeni politika ile hükümetin hedefi, ithalattaki düzensizlikleri kapatmak ve gelir kaybını azaltmak.