Hırvatistan'ın ardından Slovenya! Jeotermal keşif ruhsatı Türk şirketine verildi

Slovenya, Lendava bölgesindeki jeotermal araştırma imtiyazını Soyak Yinelenebilir Enerji’nin sahibi olduğu Verde Enerji şirketine verdi.

ThinkGeoEnergy sitesinde yer alan habere göre; ruhsat, yüzey çalışmaları yoluyla jeotermal potansiyelin araştırılmasını ve muhtemelen jeotermal kuyuların sondaj ve test edilmesini kapsıyor.

İmtiyazın 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi için Cihazların Kullanımına İlişkin Kanun' kapsamında verildiği ifade edildi.

Bu kanun, devletin, sahadaki jeotermal potansiyel hakkında yeterli veri olması ve önerilen projenin jeotermal enerjiden elektrik üretimi ile ilgili verilerin elde edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunması koşuluyla, ihaleye çıkmadan bu tür imtiyazları vermeyi mümkün kılıyor.

Hırvatistan'da da aktif

Soyak Grubu, Türkiye'deki jeotermal projelerin yanı sıra, yerel iştiraki Terra Enerji aracılığıyla Hırvatistan'da da jeotermal enerji geliştirme çalışmalarına katılıyor.

Lendava’da devlet şirketi Dravske Elektrarne Maribor (DEM) tarafından Centiba'da kurulan 50 kW'lık jeotermal pilot tesisi de bulunuyor. Bu tesis, 2024 yılında ilk elektriğini üretmiştir.