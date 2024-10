Hisarcıklıoğlu: Borsa, üyelerinin dertlerine tercüman oluyoruz

Hisarcıklıoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen toplantıda, odanın ve borsanın akredite kuruluşlar olduğunu söyledi.

Bu kuruluşların 5 yıldızlı hizmet verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Erzincan'da odam ve borsam, ikisi de akredite beş yıldızlı hizmet veriyorlar. Bu kapsamda üyelerimize beş yıldızlı hizmet verdikleri için oda ve borsa başkanlarıma meclis üyesi kardeşlerime, genel sekreterimiz ve tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. Odam ve borsa, üyelerinin dertlerine tercüman olmakta, sorunlarını çözmek için her türlü gayreti göstermektedir. Erzincan'ın gelişmesi ve zenginleşmesi için büyük bir azimle çalışıyorlar." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli tulum peynirinin Avrupa'da tescillenmesi için katkı verdiklerini anlatarak, "Türkiye'nin ilk coğrafi işareti ürünlerinden olan, aynı zamanda ülkemizin ilk coğrafi işaretli peyniri olan Erzincan tulum peyniri şimdi de Avrupa'da. Erzincan tulum peyniri, tescil sürecinde ve biz de katkı vererek inşallah Avrupa'da tescilli bir ürünümüz olacak. Böylece Avrupa'da tanınmasına, satışının artmasına, hem üreticimizin hem de girişimcilerimizin daha çok kazanmasına yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsenin inancından, düşüncesinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kimseyi etnik kökeninden, mezhebinden, dininden ve inancından, farklı siyasi görüşünden, farklı düşüncesinden dolayı ötekileştirmeyin. Ötekileştirdikçe biz kaybediyoruz. Farklı düşünüyor diye birbirinizi sakın ha sakın dışlamayın. Diyalogla, ortak akılla konuşarak meseleleri çözebiliriz. Eğer bunları yapamazsak kaybeden biz oluruz. Bu kapsamda benim sizden ricam, ne olur birbirinizi öteki diye görmeyin. Farklılığımız bizim zenginliğimiz. Bunu yapan milletler kazanıyor. Millet olarak 1992 Erzincan depremi dahil bütün sosyal olaylarda, deprem, yangın, sel felaketinde bile odalar birliği başkanı değilken bile gördüğüm bir şey var. Başımıza bir sıkıntı gelince millet olarak biz, bir ve beraber hareket etmesini çok iyi biliyoruz. Acıyı paylaşmasını biliyoruz."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise yeni hizmet binasına kavuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın önemli bir eksikliğinin giderildiğini dile getirerek, "Vermek, kolay gibi görünse de en zor iştir. Ben Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyorum. Cenab-ı Allah herkese vermeyi nasip etmiyor. Bu bence bir nasip işidir, böyle görmek gerekiyor. Mümkün olan her şekilde iyilik yapalım. Mümkün olan tüm gücümüzle, mümkün olan her yerde, mümkün olan her an, mümkün olan herkese, mümkün olduğu sürece hep iyilik yapalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kentte gelirler vergisi ve kurumlar vergisinde dereceye giren vergi rekortmenlerine ödülleri verildi.

Toplantıya AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut’un kızı TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, oda ve borsa başkanları ile kent protokolü katıldı.