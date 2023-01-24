Hisarcıklıoğlu: Önümüz açılırsa fazlasına hazırız

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) projesi kapanış toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES CEO’su Ben Butters, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda konuşan TOBB M. Rifat Hisarcıklıoğlu, proje ile Türkiye-AB iş dünyası arasındaki diyaloğa ciddi katkılar verildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede, Türk oda ve borsa sistemimizin hizmet kapasitesinin gelişmesine, AB üyesi ülkelerdeki muhataplarıyla bağlantılarının ve birlikte çalışma ortamının tesisine önemli katkı sağladık” dedi. Yüksek enflasyon, enerji tedariki ve enerji fiyatlarının toplum ve ekonomileri doğrudan olumsuz etkilediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte, biz Türk iş dünyası olarak, AB iş dünyası ile dayanışma için[1]de olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İş dünyası olarak çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu konuda, Hükümetimizin ve Avrupa Komisyonu’nun desteğine ihtiyacımız var. Sadece biz değil AB iş dünyası da bunu istiyor. Bu açıdan, Gümrük Birliği kapsamının genişletilmesi ve işleyişinin iyileştirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Gümrük birliğinin modernizasyonu müzakereleri bir an önce başlatılmalı” diye konuştu.

Karayolu taşıma kotasında acil çözüm gerekiyor

Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünün de Gümrük Birliği müzakerelerine ve Türkiye-AB iktisadi bütünleşme sürecine katkı sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, vize sorununa dikkat çekti. “İş insanları için vize temininde yaşanan güçlükler, ticaret hacmimizin artış hızını olumsuz etkiliyor” diyen Hisarcıklıoğlu, AB iş dünyasının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Sorunun, acilen çözülmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-AB ticaretimizde karayolu taşımacılığı hızlı mal teslimatı için ciddi bir lojistik avantaj sağlıyor. Ancak, var olan taşıma kotaları, ithal ve ihraç edilen malların teslimatını geciktiriyor. Maliyetleri de artırıyor. Karayolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu, bizden mal temin eden AB’li dostlarımız için de önemli. Onlar da daha pahalıya mal temin etmiş oluyor. Bu süreçte, Türk iş dünyası olarak, AB iş dünyası ile dayanışma içinde olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Avrupa Birliği ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik eden TEBD projesinin, Türkiye-AB ilişkilerinin sağladığı fırsatlar, iş imkanları ve zorluklar ile Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda daha fazla farkındalık oluşturduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “TEBD projesi kapsamındaki çeşitli programlara 250 oda ve borsamız iştirak etti. 30 Türk oda ve borsa ile 12 AB üyesi ülkeden 28 oda arasında eşleştirme projelerine hibe sağlandı" diye konuştu.

Yeşil dönüşümde ortak akıl

Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği müktesebatı hakkında iş dünyamızın bilgilenmesine dönük çok sayıda etkinlik düzenlendik. Yeşil dönüşüm konusunu proje öncelikleri arasına dahil ettik. Yeşil dönüşüm gündemi kapsamında en çok etkilenecek sektörlerle birlikte çalıştık. Bu konudaki çalışmalarımızın sonuçlarını da rapor haline getirdik. Aynı zamanda, Türkiye-AB iktisadi ilişkileri hakkındaki görüşleri ortaya koyan saha çalışmaları yaptık. Kısacası, proje sayesinde Türkiye-AB iş çevrelerinin birlikte çalışma isteğini somut uygulamalarla bir kez daha göstermiş olduk.

”EUROCHAMBRES CEO’su Ben Butters, iki bölgenin uzun yıllar içinde doğan ekonomik bir ilişkisi olduğunu söyledi. TOBB ile karşılıklı fırsatlar için ortak çalıştıklarını ifade eden Ben Butters, “İki önemli partner bölgeyiz. Ticarette özümüz sözümüz bir olmalı. Bizim için Türkiye ile kuvvetli ekonomik ilişki içinde olmak önemli. TEBD gibi projeler sayesinde işbirliklerimiz gelişecek" dedi. Önlerindeki en önemli konunun yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm olduğunu kaydeden Butters, tedarik zincirinin artık daha yakına taşınması, çok daha basit hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

6 milyon euroluk finansman

TEBD Projesi’nin Avrupa Birliği ve Türkiye iş dünyası arasında katalizör görevi gördüğünü söyleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şunları söyledi: “24 milyon şirketin bulunduğu AB tek pazarının içinde Türkiye önemli bir oyuncu. Özellikle tekstil, makine, gelişmiş imalat sektörü, kozmetik gibi alanlarda tek pazarın önemli bir parçası. Özel sektör, politika yapıcıların yeni kurallarına yön vermeli.” Bu proje ile her iki bölge iş dünyasının yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi alanlarda çalışma fırsatı bulduğuna işaret eden Büyükelçi, "Çalışmanın ikinci ayağı bizden 6 milyon euro finansman alarak IPA 3 kapsamında devam edecek” dedi.

“Katılım öncesi mali yardımın artırılmasını arzu ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, yeşil dönüşümün AB tarafından ortaya konulan önemli bir hedef olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu hedefe yönelik reaksiyon gösterdiğini, tedbirler aldığını ve bu hedefleri benimsemiş bir aday ülke konumunda olduğunu söyledi. Yeşil ve dijital dönüşümün ancak sürdürülebilir finansla mümkün olabileceğini kaydeden Özcan, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA-III adını verdiğimiz bu yeni dönemde, eski dönemlere kıyasla mali yardımlarda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Katılım öncesi mali yardım, ortalama 650 milyon euroluk bir destekten yaklaşık 200-250 milyon euroluk bir desteğe düşmüş durumda. İş dünyasına destek, hep Avrupa'da hem Türkiye'de, diyaloğu desteklemek anlamında IPA'nın kaynaklarının düşmesi bu anlamda bizi üzüyor. Katılım öncesi mali yardım desteğinin artırılmasını arzu ediyoruz” dedi.