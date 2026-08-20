Hisarcıklıoğlu'ndan tarım mesajı: Dünyayı doyuran lider olacak

Balıkesir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Balıkesir Oda ve Borsaları Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı"nda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en demokratik kurumu olduklarını ve görev tanımlarının da belli olduğunu dile getirdi.

Kredi Garanti Fonu'nun dünyada ilk ve tek olduğunu, bundan da gurur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kredi Garanti Fonu ne yapıyor? Kefil oluyor. Kime? Bankaya. Diyor ki 'Sen buna krediyi ver, 600 bin üyeden birisine ver. Bazısı yüzde 85, bazısı yüzde 90'a kadar 'Ben kefilim.' diyor. Devir öyle bir devire döndü ki baba oğula kefil olmuyor, kardeş kardeşe kefil olmuyor, komşu komşuya kefil olmuyor. Zaten 'Kefil ol.' desem adam bizden soruyor. Maalesef ülkemiz bu noktaya geldi." diye konuştu.

Bugüne kadar, 600 bin üyeye kefil olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 60'a kadar varan faizler var. Bankalardan aldığınız kredilerin geri dönüşü çok zor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılıkta marka kent olduğunu belirterek, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ile Balıkesir'in cazibesinin yatırımcılar ve turizm açısından arttığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Balıkesir merkezde ve Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, Erdek, Gönen ile Susurluk'ta 8 okul yaptırdığını aktardı.

BTB LİDAŞ Lisanslı Deposu açıldı

Daha sonra Balıkesir Ticaret Borsası'nın iştiraki olan BTB LİDAŞ Lisanslı Deposu'nun açılış törenine katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, lisanslı depoların, kamu-özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı, böylece ülkeye somut bir eser kazandırdığı güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Hem üreticinin kazancını artıran hem de sanayiciye kolaylık sağlayan bu sistemin, TOBB'un talebiyle 2005 yılında eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un Lisanslı Depoculuk Kanunu'nu çıkartmasıyla başladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bir ilki başlattık. Dünyada ürünler nerede duruyor diye baktığımızda lisanslı depolarda duruyor. İçinde ne var ne yok herkes biliyor. Bizim eski TMO'nun depolarını bir düşünün. Ardından 2010 yılında baktık ki kanun çıktı, yatırım yapan yok. O günkü Tarım Bakanı'mız Mehdi Eker'e giderek, 2010 yılında TMO ile birlikte TMO-TOBB LİDAŞ'ı kurarak ilk lisanslı depoculuk girişimini başlattık. Balıkesir Ticaret Borsamız da TMO ile beraber ortak olduğumuz bu LİDAŞ'ın ortaklarından birisidir. Aslında bu ticaret borsamızın vizyonunu da ortaya koymaktadır."

Lisanslı depoları geliştiren bu adımlar sayesinde, ticaret borsalarının elini taşın altına koyduğunu ve özel sektörün de bu alana yöneldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Böylece ülkemizde lisanslı depo kapasitesi 15 milyon tona ulaşmıştır. Yaklaşık 25 milyon ton üretimimiz varsa 15 milyon tonu, sağlıklı depolarda saklanır hale gelmiştir. En son sistemin daha sağlıklı çalışabilmesi için yine Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla beraber çalışmalarımızın sonucunda Lisanslı Depolar Denetim Şirketi kuruldu." diye konuştu.

"Dünyanın gelecekteki liderleri, dünyayı doyuranlar olacaktır"

Tarım ve gıda sektörünün asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın gelecekteki liderleri, dünyayı doyuranlar olacaktır. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye nüfusu kadar artıyor. Her yıl dünya nüfusunun iki Türkiye nüfusu orta gelirli gruba geçiyor. Yani tüketici konumuna düşüyor. Onun için Allah bize bu bereketli toprakları verdiyse, nasıl Balıkesir Türkiye'yi doyuruyorsa, Türkiye de dünyayı doyuran olmak durumunda."

Bugün Türkiye'de 206 çeşit tarım ürünü yetiştirildiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Tarımda Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz. Sebze üretiminde dünyada üçüncüyüz, meyvede dördüncüyüz. Yılda 36 milyar dolar tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Bu başarı tesadüfen gelmedi. Üreticilerimiz, girişimcilerimiz, sanayicilerimiz el ele vererek azimle çalıştılar. Bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Toplantı ve açılışa, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış da katıldı.