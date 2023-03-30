Hızlı kargoda ‘tek’ yolda teminat mektubu tutarı 1 milyon TL’ye çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yetki kapsamı işlemlere ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucu doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1 milyon lira, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2 milyon liralık teminat mektubu ibraz edilecek.

Söz konusu tutarlar daha önce 250 bin lira ve 500 bin lira olarak uygulanıyordu. Bugünden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz ettiği teminat mektupları, 29 Eylül 2023'e kadar belirtilen tutarlara göre yenilenecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilecek. Bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.