Hizmet sektöründe büyüme sınırlı kaldı: Gayrimenkulde yüzde 7,5 kayıp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3, bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 yükseldi.

Bilgi ve iletişim zirvede, gayrimenkul geriledi

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 9,9 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı.

Gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 7,5 düşüşle diğer sektörlerden ayrıştı.

Aylık verilerde hangi sektörler öne çıktı?

Ağustosta aylık bazda gayrimenkul ile idari ve destek hizmetleri yüzde 2,6'şar, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3 arttı. Buna karşılık mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 geriledi.