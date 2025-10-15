Hizmet üretim endeksi ağustosta hem yıllık hem de aylık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks, ağustosta hem yıllık hem de aylık arttı.

2025 Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Alt sektörler bazında bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişimde yüzde 6,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,8 artış kaydedildi.

Aylık bazda artış yüzde 0,4 oldu

Hizmet üretim endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Sektörel bazda değerlendirildiğinde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 oranında arttı.

Buna karşılık, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 0,2 oranında azalış gösterdi.