Hizmet üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 3,4 arttı, aylık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre hizmet üretim endeksi, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artış kaydetti.

Gayrimenkul hizmetlerinde büyük artış

Yıllık bazda en güçlü artışlar yüzde 14,5 ile gayrimenkul hizmetleri ve yüzde 13,4 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde görüldü. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 artarken, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,6 yükseldi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 gerilerken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,5’lik düşüş yaşandı.

Aylık bazda düşüş kaydedildi

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi yüzde 0,3 azaldı. Ekim ayında ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 yükselirken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 geriledi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,7, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,2 düşüş kaydedildi.