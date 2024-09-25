HSBC, Avrupa Merkez Bankası için faiz beklentisini revize etti

İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi HSBC, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarına ilişkin beklentisini revize etti. HSBC ekonomistlerine göre ECB, ekim ve nisan ayları arasındaki her toplantısında faiz oranlarını düşürerek, ana mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesine indirecek.

CNBC-e'nin haberine göre; ECB, Avrupa'da enflasyonun düşüşe geçmesi nedeniyle, parasal gevşemeye gitmek için yeni adımlar atacak.

'Sigorta' niteliğinde faiz indirimi

HSBC ekonomistlerinden Simon Wells ve Fabio Balboni'n analizine göre, ekonomide arz zayıf kalsa ve işgücü piyasası kademeli olarak soğusa bile, bazı politika yapıcılar, ekonomiyi desteklemek amacıyla 'sigorta' niteliğinde faiz indirimlerinin gerekli olduğuna ikna olabilir.

HSBC'nin notunda şu sözlere yer verildi:

"Politika nötre yakın veya hatta hafif teşvik edici olmalı. Daha önce, mevduat faiz oranı Eylül 2025'te yüzde 2,50'ye ulaşana kadar her iki toplantıda bir faiz indirimine gidilmesini bekliyorduk."

Anket verileri, euro bölgesi genelindeki iş faaliyetlerinin bu ay keskin ve beklenmedik bir şekilde daraldığını ve baskın hizmet sektörünün durağanlaştığını gösterdi. Bu da ECB'nin yakın zamanda yeniden faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. Merkez Bankası, eylül ayında yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.