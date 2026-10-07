HSBC’de danışman kadrosu yüzde 70 azalabilir

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HSBC Holdings’in İngiltere’deki servet yönetimi operasyonunda geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya hazırlandığı bildirildi. Yapay zekâ kullanımının hızlandırıldığı birimde en sert daralmanın müşterilere doğrudan finansal danışmanlık veren kadrolarda yaşanabileceği belirtiliyor.

Plan henüz tamamlanmış bir işten çıkarma kararı değil. Bankanın önerilen değişiklikler için istişare sürecinde olduğu ve finansal danışman sayısındaki azalmanın yüzde 70’e kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Danışman kadrosunda sert kesinti gündemde

Konuya yakın kişilere dayandırılan bilgilere göre, İngiltere servet yönetimi bölümündeki yönetici ve uzman pozisyonlarının yaklaşık yarısının kaldırılması planlanıyor.

Finansal danışmanlarda ise çok daha büyük bir küçülme gündemde. Bu gruptaki pozisyonların yaklaşık yüzde 70’ine kadarının ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

HSBC, İngiltere servet yönetimi faaliyetlerinde çalışan toplam personel sayısını ayrı olarak açıklamıyor. Bankanın ülke genelinde yüzlerce ilişki yöneticisinin bulunduğu biliniyor.

Önerilen değişiklikler halen değerlendirme aşamasında. Plan kapsamında etkilenecek bazı çalışanların ekim ayı sonuna kadar bankadan ayrılabileceği belirtiliyor.

Yapay zekâ stratejinin merkezine yerleşti

Personel planı, HSBC’nin son aylarda hızlandırdığı yapay zekâ yatırımlarıyla aynı döneme denk geliyor.

Banka haziran ayında Google Cloud ile çok yıllı bir yapay zekâ ortaklığı açıklamış ve iki yıl içinde 200’den fazla yeni kullanım alanını devreye almayı hedeflediğini duyurmuştu.

Programın ilk aşamasında servet yönetimi özellikle öne çıkarıldı. HSBC, yapay zekâ destekli sistemlerle müşterilere daha kişiselleştirilmiş finansal destek sunmayı ve ilişki yöneticilerinin analiz ile müşteri hazırlık süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bankanın kullandığı bazı yapay zekâ araçlarının idari işler ve müşteri toplantısı hazırlıkları için gereken süreyi saatlerden dakikalara indirebildiği belirtiliyor.

İnsan danışman ile yapay zekâ arasındaki denge değişiyor

HSBC’nin kendi araştırması ise servet yönetimindeki dönüşümün dikkat çekici bir çelişkisini ortaya koyuyor.

Yaklaşık 10 bin varlıklı yatırımcıyla yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 73’ü finans ve yatırım alanında yapay zekâ kullandığını belirtti. Buna karşılık yalnızca yüzde 12’si son yatırım kararında en etkili unsurun yapay zekâ olduğunu söyledi.

Yatırım fikrinin kaynağında insan uzmanlığı açık ara önde kaldı. Katılımcıların yüzde 62’si finans profesyonelleri ve kurumları temel kaynak olarak gösterdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 50’si ise gelecekte yapay zekâ ile insan danışmanın birlikte çalıştığı hibrit modeli tercih ettiğini bildirdi.

Bu tablo, HSBC’nin karşı karşıya olduğu temel dengeyi de ortaya koyuyor: Yapay zekâ çalışan başına verimliliği yükseltirken müşterilerin önemli bölümü kritik yatırım kararlarında hâlâ insan danışmana ihtiyaç duyuyor.

Daha az çalışanla daha fazla müşteriye hizmet

HSBC’nin teknoloji stratejisinde yapay zekâ yalnızca analiz aracı olarak kullanılmıyor. Banka, çalışanların hazırlık ve rutin işlem yükünü azaltarak daha az kaynakla daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyor.

Bu nedenle İngiltere’de gündeme gelen küçülme, bankacılık sektöründe yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisini gösteren daha somut örneklerden biri haline geliyor.

Yapay zekâ yatırımlarının ilk aşamasında teknoloji çoğunlukla çalışanların işini hızlandıracak yardımcı araç olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise aynı teknolojinin bazı görevlerde ihtiyaç duyulan çalışan sayısını da aşağı çekebileceği görülüyor.

Bankacılıkta iş tanımları yeniden yazılıyor

HSBC Üst Yöneticisi Georges Elhedery de daha önce çalışanların yapay zekâ kaynaklı değişime uyum sağlaması gerektiğini belirtmiş, üretken yapay zekânın bazı işleri ortadan kaldıracağını söylemişti.

Bankanın mevcut yaklaşımı bütün insan danışmanların yerini teknolojiyle değiştirmekten çok, daha küçük ekiplerin yapay zekâ destekli araçlarla daha fazla müşteriye hizmet vermesine dayanıyor.

İngiltere servet yönetiminde değerlendirilen yüzde 70’e varan danışman kesintisi hayata geçirilirse, yapay zekânın bankacılıkta yalnızca çalışma biçimini değil, doğrudan kadro büyüklüğünü de değiştirdiğinin en dikkat çekici örneklerinden biri olacak.

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