Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini açıkladı

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yeni zam tekliflerini duyurdu.

Işıkhan şunları söyledi: "Kamu işveren olarak ikinci teklifimiz; 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için 5 yüzde olarak teklifimizi açıklıyorum."

Önceki teklif neydi?

Daha önce 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için de yüzde 5 önerilmişti.

Memurlar ne istiyor?

Memurlar 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 zam istiyor.