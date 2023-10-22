Hükümetin hedefi: Türkiye 2053'te en büyük 10 ekonomi arasında olacak

Bakan Bolat, uluslararası yatırımcı ve üst yöneticilerin (CEO) katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilen HORASIS Global Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Yeni hükümet programına değinen Bolart, çevreye duyarlı, afetlere ve ileri teknolojiye dayanıklı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hedef aldıklarını dile getirdi.

Bakan, bu vizyonda istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik, iyi yönetişim olmak üzere 12'nci Kalkınma Planı'nın 5 ana eksenden oluştuğunu dile getirdi.

Hedef 2053 yılı

Bolat şöyle devam etti: "Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği, yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz. Diğer taraftan 2053 yılında küresel ekonomiden aldığınız payın da yüzde 2'nin üzerine çıkması ve hizmet ticaretini de dahil ettiğimizde bu oranın daha da yükselmesi hedeflerimiz arasındadır."