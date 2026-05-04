Hürmüz Boğazı krizi sürerken petrol fiyatları yatay seyrediyor

Trump'ın tarafsız gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaya yönelik planının uygulanabilirliği piyasalarda sorgulanırken, petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Bölgede bir tankerin saldırıya uğradığına dair haber akışı yatırımcı kararlarını doğrudan etkiliyor.

Brent ham petrolü, açılışta yüzde 2,4 oranında değer kaybettikten sonra varil başına 108 doların üzerinde dengelendi. Batı Teksas türü ham petrol ise 102 dolar seviyesine yakın işlem görüyor. Trump, pazartesi gününden itibaren başlayacak ABD hamlesinin, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle mahsur kalan gemilerin su yolundan geçmesini sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı bölgesindeki saldırı petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu, pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinin 78 deniz mili kuzeyinde bir tankerin mermilerin hedefi olduğunu bildirdi. Geminin kimliği açıklanmazken, mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gemileri ve mürettebatı boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti. Bölgedeki güvenlik tam anlamıyla sağlanana kadar gemilerin geri dönmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Askeri destek planı ve piyasaların tepkisi

ABD Merkez Komutanlığı pazar günü güdümlü füze destroyerleri, uçaklar ve insansız hava araçlarını içeren askeri destek sağlayacağını duyurdu. Wall Street Journal gazetesi ise planın şu anda donanma eskortlarını içermediğini raporladı. Karobaar Capital LP analistleri, piyasanın bu tahliye planını gerçekten ciddiye almadığını belirtiyor.

Çatışmaların tedarik zincirini bozmasıyla birlikte petrol fiyatları bu yıl hızlı bir yükseliş yaşadı. Küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun artması tehdidi yatırımcıları endişelendiriyor. Yaşanan bu sert yükselişin temelinde, Tahran'ın gemilerin Basra Körfezi'nden çıkmasını engellemesi ve ABD'nin İran limanlarına giden gemileri durdurması yatıyor.

Diplomatik görüşmeler ve petrol fiyatları cephesinde beklenen gelişmeler

Trump açıklamalarında, İran'ın gemilerin geçişini engellemeye çalışması halinde güç kullanarak karşılık verme ihtimalini gündeme taşıdı. Ayrıca Tahran ile olumlu sonuçlar doğurabilecek diplomatik görüşmeler yaptıklarını ancak ek detay vermediğini aktardı. İran yönetimi ise ABD tarafının sunduğu bu tahliye planına soğuk yaklaştı.

ABD'nin uyguladığı abluka, yerel ham petrol arzını kapatmaya zorlayarak İran'ın ekonomik can damarını sıkmayı hedefliyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, hafta sonu yaptığı açıklamada, depolama alanları dolduğu için kuyu kapatmalarının önümüzdeki hafta başlayabileceğini söyledi. Çatışmalar, şubat ayı sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra patlak vermişti.

Arz kayıpları artarken küresel piyasalarda uzun vadeli görünüm

ANZ Group analistleri, Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı her gün arz kayıplarının büyüdüğünü belirten bir rapor yayınladı. Analistler, kaçınılmaz piyasa hesaplaşmasının daha yüksek fiyatlar veya ürün kıtlığı yoluyla geleceğini savunuyor. Hafta sonu OPEC+ koalisyonu, haziran ayı kota seviyelerinde sembolik bir üretim artışı üzerinde anlaşmaya vardı.

Arz kesintileri ve bölgedeki askeri hareketliliğin birleşimi, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü kalıcı bir zemin oluşturuyor. Bu durum, aylık bazda enflasyon baskılarını canlı tutarken, yıllık küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açarak hisse senedi piyasalarında risk iştahını sınırlıyor.