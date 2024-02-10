İBB araştırdı: İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşama maliyeti 53 bin lira

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, kentte yaşama maliyeti araştımasının Ocak 2024 raporunu yayımladı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti son 12 ayda yüzde 80,29 artarak dört kişilik aile için 53 bin 58 liraya yükseldi.

Ocak 2023'te 29 bin 429 lira olarak hesaplanan yaşama maliyeti bir yılda 23 bin 629 lira artmış oldu.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti yalnızca bir ayda yüzde 7,93 arttı. Bu da bir ayda 3 bin 899 liralık artış anlamına geliyor.

Fiyatı en çok artan ürün

Temel gıda maddelerinin yıllık değişimleri incelendiğinde, fiyatı en çok artan ürünün yüzde yüzde 94,26'yla kuru fasulye olduğu görüldü. Bunu yüzde 89,06'yla çay takip ederken, tavuk etindeki değişim yüzde 86,85'i gördü. Bebek bezinin fiyatı yüzde 82,38; mercimeğinki yüzde 85,88 arttı.