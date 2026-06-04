IBM ve Google Cloud yapay zeka ortaklığına gidiyor

IBM ve Google Cloud küresel ölçekte kurumsal yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmak ve sistem modernizasyonunu sağlamak hedefiyle stratejik bir iş birliği başlattı. İki şirket, IBM Consulting Advantage platformunu Google Cloud Gemini Enterprise Agent platformu ile entegre eden yeni bir çalışma grubu kurdu. Milyarlarca dolarlık piyasa fırsatı yaratan bu hamle, binlerce sertifikalı IBM danışmanını Google Cloud ekosistemine dahil ederek hibrit bulut ortamlarında yapay zeka çözümlerini ölçeklendiriyor.

Kurumsal düzeyde yapay zeka dönüşümü

IBM danışmanları havacılık, bankacılık, kamu, perakende, enerji ve sağlık gibi sektörlere özgü yapay zeka etkenleri tasarlayıp devreye alıyor. Şirket, Consulting Advantage platformu üzerinden geliştirdiği özelleştirilmiş modellerle kurumların iş akışlarını otomatize ediyor ve karar alma süreçlerini hızlandırıyor. Gemini modelleriyle desteklenen bu yapay zeka etkenleri, IBM dönüşüm yöntemleri ve Google Cloud yönetim araçları sayesinde tasarımdan canlı üretime geçişi hızlandırıyor.

İki şirket daha önce Airbus modernizasyon projesinde benzer bir iş birliği modelini uygulamıştı. IBM ve Google Cloud şimdi kurumsal verileri Gemini modellerine entegre ederek şirketlerin karmaşık teknoloji ortamlarında yönetilebilir, güvenli ve ölçeklenebilir yapay zeka çözümleri oluşturmasına destek veriyor. İş birliği, her iki kurumun da müşterilerine benzersiz ve tamamlayıcı teknolojik avantajlar sunmasını sağlıyor.

Öncelikli faaliyet alanları ve teknik entegrasyon

Çalışma grubu, üretim odaklı yapay zeka uygulamalarından siber güvenlik operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Google Cloud Gemini Enterprise Agent platformu ve BigQuery altyapısı, IBM endüstriyel veri bilgisiyle birleştirilerek deneme süreçlerinin ötesine geçen kalıcı sistemler inşa ediliyor. Red Hat OpenShift ürününün Google Cloud konsolu üzerinden doğrudan erişilebilir olması hibrit bulut modernizasyonunda dönüm noktası oluşturuyor.

Veri yönetimi ve operasyonel dayanıklılık tarafında watsonx Orchestrate ve watsonx.data entegrasyonları ön plana çıkıyor. IBM, HashiCorp ve Apptio ile desteklenen otomasyon araçlarını kullanarak Google Cloud yapay zeka çözümleriyle birlikte izleme, uyumluluk ve performans süreçlerini yönetiyor. Bu teknik altyapı, regülasyona tabi sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin karmaşık teknoloji ortamlarını daha verimli hale getiriyor.