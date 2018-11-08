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IFM'de inşaatlar alarm veriyor

Ekonomideki dalgalanma inşaat sektörünü de etkiledi. Kamu ve özel sektör projelerinde yavaşlamayla sektörde işler durma noktasına geldi. Müteahhitler, yeni bina inşa etmek yerine mevcut stoklarını satmaya çalışıyorlar. Sektördeki bu durgunluk hazırbeton firmalarını da olumsuz etkiledi.

IFM'de inşaatlar alarm veriyor
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