Google Haberler

İHKİB’de ipi Mustafa Paşahan göğüsledi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği’nin (İHKİB) Ola­ğan Genel Kurulu dün yapıl­dı. Genel Kurul’da başkanlık için İHKİB Başkan Yardım­cısı Mustafa Paşahan ile Ti­mur Bozdemir yarıştı. 3 bin 42 delegenin bulunduğu İH­KİB’de seçime 1822 delege katıldı. Yapılan seçimin ar­dından resmi olmayan geçici sonuçlara göre oyların 948’ini alan Mustafa Paşahan İHKİ­B’in yeni başka­nı seçildi. Boz­demir ise 818 oyda kaldı.

Pa­şahan’ın başkan seçilmesiyle birlikte mevcut Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gül­tepe’nin de ye­niden TİM Baş­kanlığı’na aday olmasının yo­lu açıldı. DÜN­YA’ya açıklama yapan İHKİB delegeleri ise sektörün zor za­mandan geçirdiğini, bu yüz­den küskün olan delegele­rin seçime ilgi göstermediği­ni söyledi. Seçimin ardından konuşan Mustafa Paşahan, İhracatçılarımızın uluslara­rası rekabet gücünü artıracak her adımı stratejik öncelik olarak görüyoruz. Yabancıla­ra yapılan satışların İHKİB’e beyan edilmesi şartıyla ihra­cat olarak sayılmasının yay­gınlaştırılması için girişim­lerde bulunacağız” ifadeleri­ni kullandı.

