İHKİB’de ipi Mustafa Paşahan göğüsledi
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel Kurul’da başkanlık için İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile Timur Bozdemir yarıştı. 3 bin 42 delegenin bulunduğu İHKİB’de seçime 1822 delege katıldı. Yapılan seçimin ardından resmi olmayan geçici sonuçlara göre oyların 948’ini alan Mustafa Paşahan İHKİB’in yeni başkanı seçildi. Bozdemir ise 818 oyda kaldı.
Paşahan’ın başkan seçilmesiyle birlikte mevcut Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin de yeniden TİM Başkanlığı’na aday olmasının yolu açıldı. DÜNYA’ya açıklama yapan İHKİB delegeleri ise sektörün zor zamandan geçirdiğini, bu yüzden küskün olan delegelerin seçime ilgi göstermediğini söyledi. Seçimin ardından konuşan Mustafa Paşahan, İhracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracak her adımı stratejik öncelik olarak görüyoruz. Yabancılara yapılan satışların İHKİB’e beyan edilmesi şartıyla ihracat olarak sayılmasının yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.