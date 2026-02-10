İhracat kötüleşti, iklimi ise iyileşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıt­larına göre ocak ayın­da ihracat tutar bazında yüz­de 3,9 oranında azaldı. Geçen yılın ocak ayına kıyasla 832,1 milyon dolar daha az ihracat geliri elde edildi. Söz konusu ayda euro/dolar paritesinden ihracat tutarına kağıt üstün­de 1 milyar 214 milyon dolar eklendi. İhracattaki olumsuz tablonun boyutu miktarsal verilerde daha net gözlendi. Ocak ayında kilogram bazın­daki düşüş yüzde 8,4’ü buldu. En sert düşüş yüzde 12,4 ile sanayide gerçekleşti. Ocak ayındaki düşüşün gün eksi­ğinden kaynaklandığı bildi­rildi. Dün açıklanan İstan­bul Sanayi Odası (İSO) Tür­kiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ocak 2026’da 52,1’e yükseldi. Endeks böylece üst üste 25’inci ay 50 eşik değe­rinin üzerinde gerçekleşti. Son veri, ihracat pazarların­da talep ikliminin ılımlı ölçü­de iyileştiğine ve bu iyileşme­nin 2025’in Aralık ayına gö­re hafif daha güçlü olduğuna işaret etti. İhracat pazarları iklimini destekleyen önemli faktörlerden biri, Avrupa’da­ki önemli ihracat pazarların­da talebin güçlendiğine yöne­lik sinyaller oldu.

Avrupa’da hareketlilik söz konusu

Birleşik Krallık’ta üretim artışı ocak ayında yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek hızında gerçekleşirken, Almanya’da da büyüme ivme kazandı. Bu iki ekonominin Türk ima­lat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 seviyesin­de bulunuyor. Avrupa’nın di­ğer bölgelerine bakıldığında İtalya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan’ın ekonomik ak­tivitesi artış gösterirken, Fransa, Romanya ve Po­lonya’da ise talebin zayıf­lamaya devam ettiği görüldü. ABD’de özel sektör faaliyeti ocak ayında yine güçlü bir ar­tış kaydetti ve büyüme 2025 sonuna göre hafif hız kazandı.

Orta Doğu pazarları karışık seyretti

Orta Doğu, talep koşulla­rındaki güçlenmenin başlıca kaynaklarından biri olmayı 2026’nın ilk ayında da sürdür­dü. Birleşik Arap Emirlikle­ri’nde (BAE) petrol dışı eko­nomik aktivite hem hızlı hem de ivmelenen bir artış sergi­ledi. Söz konusu artış aynı za­manda anket kapsamında iz­lenen ekonomiler içerisindeki en yüksek oranda gerçekleşti. Suudi Arabistan ve Kuveyt’te de üretim belirgin iyileşme kaydederken Mısır’da da ılım­lı bir büyüme gözlendi. Diğer bölge ülkeleri incelendiğin­de ise, üretimin Lübnan’da yatay seyretti­ği, Katar’da ise hafif daraldığı görüldü. Bu altı ekonomi top­lamda Türkiye’nin imalat sa­nayi ihracatının yaklaşık yüz­de 7’sini oluşturuyor. Ocakta ekonomik aktivitede en güç­lü büyüme BAE’de yaşanır­ken, en sert daralma ise Mek­sika’da kaydedildi. Bu ülkede imalat sanayi üretimindeki kesintisiz düşüş eğilimi 19’un­cu aya ulaştı.

Pozitif başlangıç yeni fırsatların habercisi

İstanbul Sanayi Odası Tür­kiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ocak 2026 sonuçla­rını değerlendiren S&P Glo­bal Market Intelligence Eko­nomi Direktörü Andrew Har­ker, “Ekonomilerin önemli bir bölümünün 2026 yılına yaptı­ğı pozitif başlangıç, önümüz­deki aylarda Türk imalatçı­lar için yeni ihracat fırsatları yaratma potansiyeli taşıyor. Özellikle ocak ayında Türki­ye’nin en büyük dört ihracat pazarının tümünde ekonomik aktivitenin artış kaydetmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde de devam etmesini ümit etti­ğimiz bir gelişme” dedi.