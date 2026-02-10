İhracat kötüleşti, iklimi ise iyileşti
Ocak ayında ihracat hem tutar hem miktar bazında kayıplar yaşarken, ihracat pazarlarının durumunu gösteren iklim endeksi ise yıla artışla başladı. Endeks 25’inci ayında da büyüme bölgesinde kalarak, pazarlardaki büyümeye işaret etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre ocak ayında ihracat tutar bazında yüzde 3,9 oranında azaldı. Geçen yılın ocak ayına kıyasla 832,1 milyon dolar daha az ihracat geliri elde edildi. Söz konusu ayda euro/dolar paritesinden ihracat tutarına kağıt üstünde 1 milyar 214 milyon dolar eklendi. İhracattaki olumsuz tablonun boyutu miktarsal verilerde daha net gözlendi. Ocak ayında kilogram bazındaki düşüş yüzde 8,4’ü buldu. En sert düşüş yüzde 12,4 ile sanayide gerçekleşti. Ocak ayındaki düşüşün gün eksiğinden kaynaklandığı bildirildi. Dün açıklanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ocak 2026’da 52,1’e yükseldi. Endeks böylece üst üste 25’inci ay 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Son veri, ihracat pazarlarında talep ikliminin ılımlı ölçüde iyileştiğine ve bu iyileşmenin 2025’in Aralık ayına göre hafif daha güçlü olduğuna işaret etti. İhracat pazarları iklimini destekleyen önemli faktörlerden biri, Avrupa’daki önemli ihracat pazarlarında talebin güçlendiğine yönelik sinyaller oldu.
Avrupa’da hareketlilik söz konusu
Birleşik Krallık’ta üretim artışı ocak ayında yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek hızında gerçekleşirken, Almanya’da da büyüme ivme kazandı. Bu iki ekonominin Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Avrupa’nın diğer bölgelerine bakıldığında İtalya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan’ın ekonomik aktivitesi artış gösterirken, Fransa, Romanya ve Polonya’da ise talebin zayıflamaya devam ettiği görüldü. ABD’de özel sektör faaliyeti ocak ayında yine güçlü bir artış kaydetti ve büyüme 2025 sonuna göre hafif hız kazandı.
Orta Doğu pazarları karışık seyretti
Orta Doğu, talep koşullarındaki güçlenmenin başlıca kaynaklarından biri olmayı 2026’nın ilk ayında da sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite hem hızlı hem de ivmelenen bir artış sergiledi. Söz konusu artış aynı zamanda anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisindeki en yüksek oranda gerçekleşti. Suudi Arabistan ve Kuveyt’te de üretim belirgin iyileşme kaydederken Mısır’da da ılımlı bir büyüme gözlendi. Diğer bölge ülkeleri incelendiğinde ise, üretimin Lübnan’da yatay seyrettiği, Katar’da ise hafif daraldığı görüldü. Bu altı ekonomi toplamda Türkiye’nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Ocakta ekonomik aktivitede en güçlü büyüme BAE’de yaşanırken, en sert daralma ise Meksika’da kaydedildi. Bu ülkede imalat sanayi üretimindeki kesintisiz düşüş eğilimi 19’uncu aya ulaştı.
Pozitif başlangıç yeni fırsatların habercisi
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ocak 2026 sonuçlarını değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Ekonomilerin önemli bir bölümünün 2026 yılına yaptığı pozitif başlangıç, önümüzdeki aylarda Türk imalatçılar için yeni ihracat fırsatları yaratma potansiyeli taşıyor. Özellikle ocak ayında Türkiye’nin en büyük dört ihracat pazarının tümünde ekonomik aktivitenin artış kaydetmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde de devam etmesini ümit ettiğimiz bir gelişme” dedi.