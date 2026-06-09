İhracat pazarlarındaki güçlenme 29. ayında

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarında­ki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türki­ye İmalat Sektörü İhracat Pazarla­rı İklim Endeksi’nin mayıs sonuç­ları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileş­meye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Buna gö­re, nisanda 50,2 olan Türkiye İma­lat Sektörü İhracat Pazarları İk­lim Endeksi, mayısta hafif artışla 50,3’e yükseldi ve mart ayındaki se­viyesine geri döndü. Endeks, ma­yısta ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste 29. kez aylık bazda iyileşmeye işaret etti.

Almanya ve Fransa’da üretim geriledi

Mayıs ayında bazı Avrupa pazar­ları zayıflık belirtileri gösterirken Euro Bölgesi’nin en büyük iki eko­nomisi olan Almanya ve Fransa’da üretim azalmaya devam etti. Fran­sa’daki düşüş Ocak 2024’ten bu ya­na en belirgin düzeyde kaydedildi. Birleşik Krallık’ta da üretim mayıs ayında yeniden düşüşe geçti. Bu üç ekonomi, Türk imalat sanayisi ih­racatının yüzde 19’unu oluşturu­yor. Romanya ve Rusya’da da üre­tim daralırken İtalya ve İspanya’da ise oldukça sınırlı bir büyüme göz­lendi. ABD’de ekonomik aktivite mayıs ayında artmaya devam etti ve mevcut genişleme süreci 40’ıncı aya ulaştı. Bununla birlikte, büyüme ılımlı düzeyde ve nisan ayına göre daha düşük oranda gerçekleşti.

BAE’de petrol dışı üretimde güçlü büyüme

Bölgede başlayan savaşın yol aç­tığı aksamaların ardından Orta Do­ğu’da toparlanma işaretleri devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’n­de petrol dışı üretim son 3 ayın en güçlü büyümesini kaydederken Suudi Arabistan’da da genişle­me hız kazandı. Mısır, Kuveyt, Lübnan ve Katar’da ise üre­timdeki düşüş bir önceki anket dönemine göre daha ılımlı gerçekleşti.

Mayıs ayında PMI ve­risi kapsamındaki tüm ekonomiler arasında en güçlü üretim artışı Sin­gapur’da görülürken bu ülkeyi küçük bir farkla Hindistan takip etti. Eko­nomik aktivitede en sert düşüş, keskin maliyet artış­larına bağlı olarak Kenya’da gerçekleşti. Ancak bu ülke Türk imalat sanayisi ihracatının yal­nızca yüzde 0,1’ini oluşturuyor.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Har­ker, mayısta ihracat pazarlarında talep koşullarının genel olarak is­tikrarlı seyretmesinin Türk imalat sanayisi ihracatı açısından önem­li bölgesel pazarlarda ortaya çıkan farklı eğilimleri gölgede bıraktığı­nı ifade etti. Harker, şunları kay­detti: “Avrupa’da zayıflık belirtile­ri artarken Almanya ve Fransa’nın ardından Birleşik Krallık’ta da üre­timin daralması dikkati çekti. Bir­çok ekonominin hızlı fiyat artış­ları nedeniyle zorlandığı bölgede şimdilik zayıf bir büyüme görünü­mü söz konusu. Orta Doğu eko­nomilerinde ise daha olumlu bir tablo ortaya çıktı ve şubat ayı so­nunda patlak veren savaşın ardın­dan mayısta toparlanma sinyalle­ri gözlendi. Bununla birlikte genel olarak bakıldığında jeopolitik so­runların en azından yakın vade­de uluslararası talebi sınırlamaya devam edeceği öngörülüyor.”

Medikal, hazır giyimi 26’ya katladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025” raporuna göre, Türkiye’nin son yıllarda sınır ötesi e-ticaret kapsamındaki mikro ihracatı, güçlü performans gösteriyor. Rapora göre, 2024 yılı verilerinde ilk 20 ürün grubu arasında yer almayan “ortopedik cihazlar, işitme cihazları ve protezler”, 2025 yılında listeye 15. sıradan giriş yaptı. Bu gruptaki ürünler, paket başına sağlanan 738,31 dolarlık birim kıymetle, finansal zirveye yerleşti. Mikro ihracatın önemli kalemlerinden olan “kadın dokuma giyim” kategorisinde paket başına düşen değer 28,38 dolar olarak kaydedilirken medikal cihazlar, sağladığı birim gelirle hazır giyimi yaklaşık 26’ya katladı. Raporda, ortopedik cihazların yanı sıra “değerli mücevherat” grubunun da paket başına 284,62 dolarlık birim kıymetiyle, üst sıralardaki yerini koruduğu görüldü.