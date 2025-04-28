İhracat talep endeksi Mart'ta uzun dönem ortalamasının altında kaldı

Mart ayında TİM İhracat Talep Endeksi, aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 99,0 seviyesine indi ve uzun dönem ortalamasının altında kaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6'lık sınırlı bir artış kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı raporda, işsizlik oranı ve sanayi üretiminde görülen kısmi iyileşmelere rağmen iş güveni, tüketici güveni ve enflasyon göstergelerindeki düşüşün ihracat talebine olumsuz yansıdığı belirtildi. Bu gelişmelerin, endeksin uzun vadeli ortalamadan uzaklaşmasına neden olduğu ifade edildi.

İhraç edilen ürünlere olan talebi ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergelerle ölçen İhracat Talep Endeksi, mart ayında ihracat talebindeki zayıflamayı teyit etti.

Öte yandan, TİM tarafından açıklanan Pazar Dayanıklılık Endeksi de mart ayında yüzde 0,3 düşüş göstererek 99,9 seviyesine geriledi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2'lik sınırlı bir artış kaydetse de uzun dönem ortalamasının altında kaldı. Raporda, küresel jeopolitik risklerdeki artış ve ihracat talebindeki zayıflamanın pazar dayanıklılığı üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.