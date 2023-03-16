İhracata liman darbesi!

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, İskenderun Limanı’nda meydana gelen yangının ardından şimdi de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların bölge ihracatına büyük darbe vurduğunu söyledi.

6 Şubat’taki depremden sonra İskenderun Limanı’nda çıkan yangının ardından ihraç edilmek üzere bekleyen binlerce konteyner dolusu ürün kullanılamaz hale gelmiş ihracatçı da Mersin Limanı’na yönelmişti. Ancak bu defa da Mersin Limanı’nda tırların haftalarca beklemesi yeni bir krize yol açtı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, gerek İskenderun gerekse Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların bölge ihracatını krize soktuğunu, sorunun çözümü için hükümet yetkililerinin devreye girmesini istedi.

Limana teslim edilen tüm malların sorumluluğunun liman işletmesine ait olduğunu hatırlatan Başkan Celal Kadooğlu, “Liman işletmesi ‘mücbir sebep’ diyerek sorumluluktan kaçamaz. İhracatçıların mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Kadooğlu’ndan ‘Dry Port’ önerisi

Mersin Limanı’nda da uzun bekleme sürelerinin ihracata büyük engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Kadooğlu, şöyle devam etti: “İskenderun Limanı deprem sonrası kullanılamaz hale gelince ihracatçı en yakın liman olan Mersin’e yöneldi.

Dolayısıyla Mersin Limanı’nda büyük yoğunluk oluştu ve tırlar haftalarca limanın girişinde beklemeye başladı. Tırların limana yükünü bırakmak için haftalarca beklemesi çok büyük sorunlara yol açıyor. İşlemler uzuyor, maliyetler artıyor, ihracatçılarımız taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor.

Dolayısıyla bölge ihracatı çok büyük zarar görüyor. Mersin Limanı’na yük götüren tırlar yoğunluktan dolayı kapıda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun için de Mersin Limanı’nın yanına ‘Dry port’ alan kurulmasını öneriyoruz. Tırlar yükünü Dry port alanına bıraksın. Daha sonra da liman işletmesi yükleri buradan limana alsın. Böylece en azından tırların ve şoförlerin orada beklemesinin önüne geçilir.”

Sadece ihracatçının değil ülkenin sorunu

Güçlü bir Türkiye’nin güçlü bir ekonomiyle mümkün olduğunu, güçlü bir ekonomi için de ihracatın artırılmasının elzem olduğunu vurgulayan Başkan Celal Kadooğlu şunları söyledi: “Sürekli rekor kıran ihracatçılarımız maalesef zor günler geçiriyor. Ürün var, müşteri var, ancak ürünü gönderecek limanlarda yaşanan sorunlardan dolayı ihracat gerçekleşemiyor ya da çok gecikiyor.

Bu bölge ihracatçısının bir sorunu gibi gözükse de aslında ülkemizin sorunu. Ülke ekonomisinin bu ortamda zarar görmemesi için hükümetin gerekli tedbirleri almasını, ihracatın önündeki bu engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.