İhracatçılar OVP hedefinden emin

27 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün açıklanan ve 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmede bulundu. OVP verilerine değinen Büyükekşi, “Geçtiğimiz yıl yine bu günlerde açıklanan OVP’de beklenti ve hedefler olumsuz bir tablo sergilemişti. Büyüme ve ihracat aşağı yönlü, bütçe açığı ve işsizlik yukarı yönlü revize edilmişti. Tam 1 yıl sonra bugün OVP’de yapılan revizelere baktığımızda ülkemizin nereden nereye geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz” dedi.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

2017 büyüme verisinin yüzde 4,4’ten yüzde 5,5’e, ihracat hedefinin ise 153,3 milyar dolardan 156,5 milyar dolara revize edildiğini aktaran TİM Başkanı “2016 yılında her şeye rağmen ihracatımızı bir önceki yıl ile aynı seviyede tutmayı başardığımızda, 2017 daha da iyi olacak demiştik. Ve bu yılı İhracatta atılım yılı ilan etmiştik. Bu adımımızda ne denli haklı olduğumuzu bugüne kadar açıklanan verilerde net bir şekilde görüyoruz. İlk çeyrekte yüzde 5,2 ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdük. İlk yarıda net ihracat büyümeye 2 puanlık bir katkı verdi. İhracatımız beklentilerimiz çerçevesinde artmaya devam ediyor. İlk 8 ayda yüzde 10,8 artış kaydetti. Son 12 aylık ihracatımız şimdiden eski OVP hedefi olan 153,3 milyarı yakaladı. Ancak biz OVP’yi aşacağımızı ve 155 milyar dolar seviyelerini yakalayacağımızı yılbaşında ortaya koymuştuk. Hem hedefimize ulaşmanın hem de ihracat başarımıza bağlı olarak OVP’nin yukarı yönlü revize edilmesinin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeni vergi artışları geliyor

"OVP hedeflerini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan umutluyuz"

2018-2020 yılları için ihracat hedeflerine de değinen TİM Başkanı, “Önümüzdeki yıl için ihracat beklentisi 169 milyar dolar olarak açıklandı. 2019 için 182, 2020 için ise 195 milyar dolar hedef var. Ancak bir önceki OVP’de olduğu gibi ihracatçılar olarak yine şunu söylüyoruz: biz bu hedefleri aşarız. TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak yıllardır gerçekleştirdiğimiz çalışma ve etkinlikler ile hedeflediğimiz en önemli noktalardan birisi ihracatımızdaki kırılganlığı en aza indirmek. Sadece tek bir ülkeye bağlı sektörlerimiz konusunda ciddi çalışmalar yaptık, riskin dağıtılması, pazarın çeşitlendirmesi konularında gayret ettik. En son Rusya krizinde bu becerimizi test ettik ve alternatif pazar üretme konusunda yeteneğimizi sınama şansı bulduk. Elbette küresel anlamda ticaretin seyri bizim ihracat verilerimizi de etkileyecektir, ancak tek bir ülke veya bölgede yaşanan bir sorunun ihracatımız üzerinde etkisi çok sınırlı olacaktır. Her şeye rağmen, her koşula rağmen OVP hedeflerini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan umutluyuz” dedi.