Yeni vergi artışları geliyor

27 Eylül 2017

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018-2020 Orta Vadeli Programı'nın (OVP) açıklandığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ağbal, kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz. İkinci olarak kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Gelir Vergisi tarifesinde bir değişiklik

Ağbal, bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz."

Özelleştirme hedefi

Maliye Bakanı Ağbal, "Gelecek sene özelleştirme geliri hedefimiz 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10'ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefliyoruz. Öncelikle Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan öncelikli olanlarla özelleştirmeyi hızlandırmak istiyoruz"" ifadelerini kullandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi oranında artış

Maliye Bakanı Ağbal, "Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak." dedi.

Ağbal, "Meyveli gazozlar vergisinin kapsamını, meyveli gazoz ve enerji içecekleri olarak değiştiriyoruz. Makaronda da belirli bir tutarda maktu özel tüketim vergisi getiriyoruz, yasa dışı tütün ticaretini önlemede önemli bir düzenleme. Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkacak.

Turizm tesislerinin bütçeye kazandırılması ile ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcısına satışına imkan sağlayacağız,sadece tarımsal alan olarak kullanmaya devam edecekler" diye konuştu ve özelleştirme uygulamalarının da süreceğini duyurdu.

Ağbal, gelecek yıl kamuya alınacak personel sayısının 74 bin olduğunu ifade etti.

Sektörel vergi indirimleri sonlanacak

Bazı sektörlerde uygulanan vergi indirimlerinin sürüp sürmeyeceği konusuna değinen Ağbal şöyle konuştu: "Tüketim canlı gidiyor, dolayısıyla geçici nitelikte olan bu vergi indirimlerinin eylül ayında sonlandırılması gerektiğini görüyoruz. Bu sektörlerde uyguladığımız geçicii vergi indirimlerinin devam etmemesi konusunda hükümet olarak kararımız var, 30 Eylül'de sonlanacak. Saydığım gelirlerden 8 milyar TL bir kaynağın Savunma Sanayi Fonu'na aktarılmasını öngörüyoruz. Milli gelirin yaklaşık 0,8'i civarında gelir+gider tedbiri aldık"

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