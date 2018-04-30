İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı

30 Nisan 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, kurulan elektronik sistem üzerinden onaylanarak vize edileceğini belirterek, "Elektronik sistemle ihracatçıların zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf ederek, hızlı ve etkili şekilde işlemleri yürütmesi sağlanacak." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, "Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması ve Vize Edilmesi Projesi"nin pilot uygulamasının Esenboğa Havalimanı'nda başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kurulan elektronik sistemle ihracatçıların zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf ederek, hızlı ve etkili şekilde işlemleri yürütebileceğine işaret eden Tüfenkci, sistem sayesinde belge onaylama ve vize işlemlerinde izlenebilirliğin sağlanarak sağlıklı istatistiki bilgi elde edilebileceğini anlattı.

Tüfenkci, "Böylelikle kolay raporlama yapılabilecek ve kullanılan karekod sistemiyle belgelerin güvenilirliği artırılabilecek. Yapılan çalışma, ihracatın hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahip olacak ve ülke ekonomisine de büyük katkıları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Türkiye çapında hayata geçirilmesinin ihracatçılar için büyük kolaylık sağlayacağına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Mevcut sistemde ihracatçılar, menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi için kağıt ortamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) veya Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) başvuruyor, manuel şekilde yapılan kontrollerin ardından, uygun bulunması halinde menşe ispat ve dolaşım belgeleri onaylanarak ihracatçıya veriliyordu. İhracatçının, belgenin karşı ülkede geçerli olabilmesi için aynı zamanda ihracat işlemini gerçekleştireceği gümrük idaresine giderek belgeyi vize ettirmesi gerekiyordu. Projenin hayata geçirilmesiyle menşe ispat ve dolaşım belgeleri, kurulan elektronik sistem üzerinden onaylanacak ve vize edilecek. İhracatçılar, temin etmek istedikleri belgeler için sistem üzerinden elektronik bir başvuru oluşturacak, belgelerin yine elektronik ortamda onaylanması ve vize edilmesinin ardından yazıcıdan dökümünü alabilecek."

Belgede yer alan karekodla ürünün gittiği gümrük idaresinde belgenin gerçekliğine ilişkin araştırmanın elektronik olarak yapılabileceğini vurgulayan Tüfenkci, böylece, karşı ülkelerden gelen sonradan kontrol taleplerinde azalma beklendiğini bildirdi.

Tüfenkci, menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde ve onaylanmasında yetkili kılınan TOBB, TESK ve TİM ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda elektronik sistemin kurulduğunu aktararak, bu kapsamda ilk "A.TR Dolaşım Belgesi"nin Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde geçen hafta düzenlendiğini belirtti.

Başarıyla gerçekleştirilen pilot uygulamanın 2 hafta devam edeceğini aktaran Tüfenkci, uygulamanın 14 Mayıs'ta A.TR Dolaşım Belgesi'nde, 28 Mayıs'ta ise diğer menşe ispat belgelerinde başlayacağını kaydetti.