İhracatın lideri değişmedi: Otomotiv 31 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv endüstrisi, eylülde gerçekleştirdiği 3 milyar 940 milyon dolarlık dış satımla ihracattaki liderliğini korudu.

Ülkenin toplam ihracatından yüzde 15,2 pay alan sektör, ocak-eylül döneminde 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı.

Tedarik endüstrisi toplam ihracatın yüzde 39'unu oluşturdu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) verilerine göre, tedarik endüstrisinin eylül ihracatı 1 milyar 460 milyon dolar oldu. Bu grubun dokuz aylık dış satımı ise 12 milyar 135 milyon dolarla toplam otomotiv ihracatının yüzde 39'unu oluşturdu.

Diğer ürün gruplarında eylülde binek otomobillerden 1 milyar 98 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan 800 milyon dolar ihracat geliri sağlandı. Çekicilerin dış satımı 292 milyon dolar, otobüs, minibüs ve midibüs grubunun ihracatı da 251 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bunlara ek olarak, OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında yer alan sektörlerin dış satımı 39 milyon dolar oldu.

Almanya ilk sırada, AB'nin payı yüzde 73'ün üzerinde

Ülkelere göre dağılımda Almanya, eylülde 629 milyon dolarlık ihracatla sektörün en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Fransa 506 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık ise 453 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke gruplarında da Avrupa Birliği (AB) öne çıktı. Eylülde AB ülkelerine yapılan 2 milyar 890 milyon dolarlık ihracat, sektörün aylık dış satımının yüzde 73,4'üne karşılık geldi. Ocak-eylül döneminde ise bu pazara ihracat 22 milyar 948 milyon dolara, AB'nin toplam içindeki payı yüzde 73,7'ye ulaştı.

Mevcut pazarlardaki gücün korunması hedefleniyor

Sonuçları değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, yılın kalanına ilişkin hedeflerini, "Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü koruyarak ihracatımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz" sözleriyle açıkladı.