İki yabancı bankadan 'faiz artırımı' tahmini

Bank of America (BofA) Securities ve Morgan Stanley, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeniden faiz artırması olasılığını gündeme getirdi.

BofA Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu yayımladığı notta “Ücret artışlarının talebe etkisi beklenenden daha güçlü çıkarsa, ikinci çeyrekte ek faiz artışları mümkün. Ancak bu bizim baz senaryomuz değil” ifadesini kullanırken, bu yıl için faiz indirimi öngörmedi.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 45’te sabit tutulacağına ilişkin tahminimizi koruyoruz ancak ikinci çeyrekte ek faiz artırımı risklerinin arttığını görüyoruz.”

Raporda “Enflasyon risklerinin daha güçlü vurgulanması, bizce, geçen aya kıyasla ek faiz artırımlarının daha muhtemel olduğu anlamına geliyor” değerlendirmeleri yer aldı.

Küçük, Merkez Bankası’nın ek faiz artırımı yapıp yapmayacağına karar vermeden önce şubat ve mart ayı enflasyon verilerini bekleyeceğini öngördü.