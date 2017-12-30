İkinci el araç piyasasında 7 milyon beklentisi

30 Aralık 2017

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, 2017'nin otomotiv sektörü için oldukça iyi geçtiğini, gerek sıfır otomobil gerek ikinci el araç satışlarında beklentilerin gerçekleştiğini söyledi.

Bu yılın 11 aylık verilerine bakıldığında, geçen yıl ile aynı seviyede giden sıfır otomobil pazarının, yıl bitiminde 1 milyon civarında tamamlanacağını öngördüklerini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç piyasasında ise canlılığın yıl boyu devam ettiğini belirtti.

Erkoç, sektörün hareketliliğinin 2018'de de devam edeceğine işaret ederek, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece 2018'de de hedefler tutacak. Gelecek yıl ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini düşünüyoruz. İkinci eldeki düzenlemeler sektörü daha da canlandıracak. Türkiye'de lokomotif sektörlerden biri inşaat, biri otomotiv. İki sektör piyasada canlı olursa diğer sektörlere de yansıyor." diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan ikinci el araç satışına yönelik düzenlemenin de sektörü hızlandıracağının altını çizen Erkoç, söz konusu düzenlemelerin piyasada yaşanan birçok sorunun da önüne geçeceğini anlattı.

Merdiven altı satıcılar güveni azaltıyor

Erkoç, ikinci el araç ticaretinin merdiven altı diye tabir edilen kişiler tarafından yapılmasının önüne geçilmesi için MASFED olarak çalışmalara devam ettiklerini değinerek, bu durumun hem vatandaşın güvenini zedelediğini hem de devleti vergi kaybına uğrattığını kaydetti. Erkoç, yapılacak düzenlemelerde 2018'de bu tür sorunların ortadan kalkacağını dile getirdi.

Türkiye'de ikinci el araç ticareti yapan 100 bin civarındaki kişiden 65-70 bininin kayıt dışı olduğunu vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"İnternet sitelerinde ya da ayaküstü, vekaletle satış yapan kişiler var. Kilometresi ile oynanmış, hasarlı araçları bilmeden alan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşayabiliyor. Sektörümüzde çeşitli suistimaller ve güven problemi de yaşanıyor. Toplum sağlığını tehdit, tüketici haklarını ihlal eden apartman altı kaçak galeriler var. Sektörde disiplin ve güven ortamının sağlanmasıyla ticaret de hız kazanacak."

Kaynak: AA