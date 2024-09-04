İktisatçı Mahfi Eğilmez'den enflasyon yorumu: Eylülde baz etkisinin sonuna geldik

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre ağustos ayında aylık enflasyon 2,47, yıllık enflasyon yüzde 51,97 olarak kayda geçti.

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, canlı yayındaki değerlendirmesinde enflasyonun tahminlerine uygun gittiğini belirterek "Enflasyon düşüyor demek fiyatlar düşüyor demek değil; fiyat artışları hız kesiyor demek. 160 km ile giden bir araba 120 km'ye düşerse arabanın hızı eksiye gelmez ama hızı düşer. Enflasyonun düşmesi de böyle bir şey" dedi.

Eğilmez şöyle devam etti: "Benim bir tahminim vardı. Ağustos yüzde 2,5 çıkar şeklindeydi, 2,46 çıktı. Eylül ve ekimde 2 puan, kasım aralıkta 2,5 puan olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 44,3'e geliyor. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminini yakalanması için bütün aylarda enflasyonun yüzde 1,13 çıkması lazım. Baz etkisindeki büyük düşüşün sonuna geldik. Eylül ayında temmuz ve ağustostaki düşüşler olmayacak. En tehlikeli konu yüzde 35'lere gelip orada atalet kazanırsa ne olacak. Öyle bir sorunumuz var."

'Esas durgunluk haziran sonrasında başlıyor'

Eğilmez ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin de şunları kaydetti: "İlk yarı yüzde 3,8 büyüme karşımıza çıkıyor. Esas durgunluk haziran sonrasında başlıyor. Esas büyüme hizmetlerden geliyor. Harcama açısından bakarsak yüzde 1,6 büyümüş. Bu bize talepte bir düşüş olduğunu gösteriyor. Enflasyonla mücadele açısından tüketim harcamalarının düşüyor olması enflasyonda biraz daha düşüş etkisi yaratacak gibi gözüküyor. Kritik nokta şu, eğer üçüncü çeyrekte sıfıra gelirsek dördüncü çeyrek daha da sıkıntılı hale gelecek eksiye gideceğiz demektir."