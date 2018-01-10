'İlaç, medikal ve dental'den 2 milyar dolarlık ihracat

10 Ocak 2018

İlaç, medikal ve dental sektörleri, geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı.

Daha fazla alternatif dış pazarlara ulaşmanın yolunun ‘İlaç, Medikal ve Dental İhracatçı Birliği’nin kurulmasından geçtiğini dile getiren Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, ihracatçı Birlikleri ile ortaklaşa hareket ederek başlattıklarını söyledi.

Yerli üretime destek

DİŞSİAD’ın, diş malzemelerinin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine ve teşvik etmek açısından kurulmuş ilk ve tek dernek olduğunu söyleyen Ali Çakır, temel amaçlarının Sağlık Bakanlığı, Sağlık Meslek Birlikleri, fakülteler ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalara imza atarak sektöre ve özellikle yerli üretime destek vermek olduğunu söyledi.

"Sağlık sektörünü ifade edebilen bir ihracatçı birliği şart"

Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine dikkati çeken Çakır, "İstikrarlı büyümemizi tetikleyen en önemli faktörlerin başında ihracat rakamları geliyor. Üreten ve ürettiğini dış pazarlara satabilen bir ülke konumundayız. İlaç, medikal ve dental sektörlerinin 2 milyar doları bulan ihracatı var. Ancak Sektör ihracatı Elektrik, Elektronik Hizmet İhracatçı Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçı Birliği, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği altında yapılıyor. Bize göre sağlık sektörünü tam olarak ifade edebilecek bir ihracatçı birliğinin kurulması zorunludur (elzemdir). Daha sağlıklı envanter, daha fazla ihracat ve alternatif dış pazar sayısı artırmanın yolu bu birliğin kurulmasından geçiyor" şeklinde konuştu.

İlaç, Medikal ve Dental Ürünleri İhracatçı Birliği’nin kurulması için öncelikli olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ( GTİP ) kodlarının tasnifinin yapılması gerektiğini söyleyen Ali Çakır, DİŞSİAD olarak bu konuda yıl içerisinde olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.