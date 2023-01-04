İlk evini alacaklara ayrıcalık tanınıyor! Yeni Evim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından, orta gelirliler için başlatılan yeni konut kampanyası son şeklini aldı. Üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak olarak hazırladığı basın toplantısı ile duyuruldu. Yeni Evim projesi ile ilgili açıklama yapan Bakan Nebati, kâr/faiz oranlarının yüzde 0,69'dan başlayacağını söyledi. Azami vade süresi 15 yıl olarak belirlenen proje kapsamında Türkiye, 3 bölgeye ayrıldı. Ayrım, gelir düzeyi ve konut fiyatlarına göre belirlendi. Ayrılan bölgeler arasında yer alan İstanbul için üst limit 5 milyon lira olarak belirlendi. Bakan Kurum ise, Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmelerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini açıkladı. İşte proje detayları ve örnek ödeme tablosu...

Yeni Evim Kampanyası detayları açıklandı

Azami 15 yıl vade ile takisitleri ödenecek, 5 yıl boyunca satılama izni verilmeyecek ve ev alacak kişilerden yüzde 10 peşinat istenecek olan orta gelirliye yönelik Yeni Evim kampanyası ile ilgili Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık. Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

Programa katılım şartları neler?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kâr payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

25 milyar TL'lik finansman desteği

İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.

Biten ve devam eden projelerden de yararlanılabilecek

Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detayların 16 Ocak'ta web sitesinden öğrenilebileceğini söyleyen Bakan Kurum'un proje ile ilgili açıklamaları ise şöyle:

İlk etapta 100 bin ailemizi ev sahibi yapacağız.

Bankalarımız uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek. Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecek. Belli bir oranda tamamlanmış projelerden de, devam eden konutlardan da faydalanabilecekler.

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde yapılan tüm projeler bu kampanyaya dahil.

Kampanyamız 16 Ocak tarihi itibarıyla başlayacak.

İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek, tüm konutlar 1. el olacak.

Kredi kullanımı 3 farklı aşamadaki projeler için kullanılabilecek

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir. Birincisi, tamamlanmış konutlar. İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar.

Yeni Konut projesi için örnek ödeme tablosu

Açıklanan proje detaylarının ardından ödeme tablosunun nasıl şekilleneceği merak edildi.

1 milyon lira kredi almak isteyen kişi için 180 ay, yüzde 0,69 faiz ile taksit tutarları şu şekilde listeleniyor:

İlk yıl: 4 bin 410 TL

İkinci yıl: 5 bin 400 TL

Üçüncü yıl: 6 bin 480 TL

Dördüncü yıldan son 8 yıla kadar: 10 bin 315 TL

Son 8 yıl: 12 bin 697 TL

Toplam ödenecek tutar: 1 milyon 909 bin TL