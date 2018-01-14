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İlk kez konut alacaklara yeni teşvikler yolda

İlk kez konut alacaklara yeni teşvikler yolda... Buna göre; konut hesabına daha fazla devlet katkısı verilecek, bu birikimlerden daha düşük stopaj alınacak ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsil edilecek.

İlk kez konut alacaklara yeni teşvikler yolda
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Hükümet, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek için çalışma başlattı. Buna göre vatandaşın ilk konutuna "2018 model" destek verilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek amacıyla sistemi yeniden dizayn ediyoruz. İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Şimşek, "Yeni model kapsamında daha fazla devlet katkısı verilmesi planlanıyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünülüyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

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