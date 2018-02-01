İmalat PMI 7 yılın zirvesine çıktı

01 Şubat 2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ocak 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Bu iyileşmede üretim ve yeni siparişlerdeki artışlar belirleyici rol oynarken, istihdam artışı da üretimdeki güçlü büyümeyi destekledi.

Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen aralık ayında 54,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocak ayında 55,7’ye yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü ve Mart 2011 tarihinden bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi. Bu gelişmede talepteki güçlü seyir önemli rol oynadı. PMI verisinde 2018 yılının başında kaydedilen yükseliş, güçlü düzeyde gerçekleşen ve önceki aya göre hızlanan üretim büyümesinden kaynaklandı. İmalat üretimi Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artışı kaydetti. Hem iç piyasalardan hem de global piyasalardan gelen talep artışının etkisiyle firmalar ocakta yeni siparişler almaya devam ettiler.

Satın alma faaliyetleri ocakta da sürdü

Bunun yansıması olarak, yeni sipariş hacmi son 83 ayın en yüksek düzeyinde artış gösterdi. Önceki aya kıyasla hafif yavaşlamakla birlikte istihdam artış hızının ocakta yüksek düzeyde gerçekleşmesi de üretimdeki güçlü büyümeyi destekledi. İmalatçılar üretim kapasitelerini yükseltmek amacıyla satın alma faaliyetlerini ocakta artırmaya devam etti. Bu artış, güçlü düzeyde ve yaklaşık son 7 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Firmaların maliyet yükleri döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin ve yükselen hammadde fiyatlarının etkisiyle ocakta da hızlı bir şekilde yükseldi. Firmalar, maliyet baskılarındaki bu artışa nihai ürün fiyatlarını yükselterek karşılık verdi. Ayrıca nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 ayın en yüksek düzeyine tırmandı.

"İyileşme yeni yılla birlikte hızlandı"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

“Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki iyileşme 2018 yılının başında önceki aya göre hızlandı ve güçlü düzeyde gerçekleşti. Güçlü talebin etkisiyle yeni siparişler ve satın alma faaliyetlerindeki büyüme hız kazandı. Böylece üretim yaklaşık son 7 yılın en yüksek düzeyinde kaydedildi.”

"Güçlü bir mesaj olarak düşünülmeli"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise yaptığı açıklamada, “Sanayimiz PMI’da son 7 yılın rekorunu kırarak 2018’e coşkulu bir giriş yaptı” diye konuştu.

Bahçıvan, "Bu veriler sanayimizin 2018 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptığına yönelik verdiği güçlü mesajlar olarak da düşünülmelidir. Açıklanan bu veriler, sanayicilerimizin büyüme yolunda ekonomimize en güçlü desteği verme noktasında ne kadar motive olduklarını ortaya koyması açısından da gurur vericidir" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul PMI da 4 yılın en tepesinde

Geçen aralık ayında 53,0 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ocak ayında 55,1’e yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında belirgin bir iyileşme yaşandığını ve bu iyileşmenin son dört yılı aşkın bir dönemin en güçlü düzeyinde gerçekleştiğini gösterdi. Güçlü müşteri talebinin etkisiyle üretim ve yeni siparişlerde gerçekleşen belirgin artış, PMI yükselişini destekledi. İmalat üretimindeki büyüme hızı son 49 ayın en yüksek düzeyine ulaşırken, yeni sipariş hacmi de son dört yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

Firmalar yeni siparişlerdeki büyümenin yansıması olarak 2018 yılının başında istihdamı artırdılar. Üstelik bu artış aralık ayına kıyasla hızlandı ve altı yıldan uzun bir dönemin en yüksek düzeyinde kaydedildi. Önceki aya kıyasla bir miktar hız kesmiş olsa da satın alma faaliyetlerinde de güçlü yükseliş gerçekleşti.