İmalat PMI, zirveden döndü

02 Ekim 2017

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) ağustos ayında yaklaşık altı buçuk yılın en yüksek değerini aldıktan sonra eylülde 53.5'e gerilemesine karşılık sektörde büyümenin mart ayından bu yana sürdüğüne işaret etti.

İmalatçılar üretim, satın alma hızı ve istihdamı artırdı. Bekleyen işlerin hacmi gerilerken, mamul mal stoklarındaki azalma devam etti. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, ağustosta 55.3 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.



Yeni siparişler endeksi eylülde 57.7'den 54.3'e gerilemesine karşılık toplam siparişlerdeki güçlü artışın sürdüğüne işaret ederken, iç pazar kaynaklı siparişler dış pazar kaynaklılardan daha hızlı arttı. İhracat siparişleri alt endeksi 53.5'ten 51.6'ya geriledi.

Üretim alt endeksi eylülde 57.9'dan 55.7'ye geriledi.

Girdi ve fabrika çıkış fiyatlarındaki artış eylülde bir önceki aya göre hız kaybetti. Fiyatlardaki artış bu yılki ortalamanın altında kaldı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.