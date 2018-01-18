IMF Başkanı’ndan Almanya açıklaması

18 Ocak 2018

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF’nin görüşüne göre Almanya için en önemli önceliğin, uzun vadeli büyümenin artırılması olduğunu ve Almanya'nın elinde zorluklarla başa çıkabilecek birçok imkan bulunduğunu söyledi.

Lagarde, Almanya’nın Frankfurt kentinden Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve IMF tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans kapsamındaki bir panelde konuştu.

Dünya genelindeki değişim ve gelişmelerin Almanya’da da görüldüğünü belirten Lagarde, Almanya’nın önünde demografik zorluklar bulunduğunu, yaşlanan nüfusun ve göç konusunun bu zorluklardan olduğunu söyledi.

Almanya’nın uzun vadeli büyüme potansiyeline değinen Lagarde, “Bizim görüşüme göre, Almanya için en önemli öncelik, uzun vadeli büyümenin artırılmasıdır. Büyüme potansiyeli hakkında çok şey konuştuk. Ancak Almanya'nın elinde bu zorluklarla başa çıkabilecek birçok aracı var.” diye konuştu.

Lagarde, Almanya'ya cari açık fazlasını azaltmak için daha fazlasını yapması konusunda çağrıda bulunarak, "Cari işlemler fazlası, küresel bir perspektiften kaynaklanan bir sorun. Biz açıkçası IMF olarak bununla ilgileniyoruz." dedi.

Almanya’nın değişen bir dünyadaki zorluklara yanıt vermek için büyüme dostu mali politikalar uygulama konusunda mali alanını kullanabileceğine dikkati çeken Lagarde, “Bu durum Almanya'ya ve Avro Bölgesi'nin diğer ülkelerine fayda sağlayacak.” dedi.

Christine Lagarde ayrıca Almanya’nın yapacağı liderliğin Avrupa’da reformların uygulanmasında önemli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA